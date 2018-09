Altlußheim. (RNZ) Uwe Grempels (50) hat seine Kandidatur zur Bürgermeisterwahl in Altlußheim am 7. Januar 2018 bekannt gegeben. "Eines ist mir ganz wichtig: Ich möchte einen themenbezogenen Wahlkampf machen und nicht gegen irgendeine Person wettern", sagte Grempels auf Anfrage der RNZ. Der SPD-Politiker ist der zweite Kandidat für die Wahl und fordert damit Bürgermeister Hartmut Beck (parteilos) heraus.

Seit 2002 gehört er dem Altlußheimer Gemeinderat an und ist außerdem seit 2014 zweiter Bürgermeisterstellvertreter. Hauptberuflich arbeitet er bei der Mannheimer Stadtverwaltung als Personalratsvorsitzender im Bereich Bildung und ist außerdem seit 2013 Lehrbeauftragter an der Fakultät für Sozialwesen der Hochschule Mannheim. Nun will er sein Engagement für die Gemeinde als Bürgermeister fortsetzen.

Er betonte unter anderem, dass er den Verwaltungsapparat bei strittigen Themen transparent halten wolle. Die Kandidaten aller Fraktionen werden am 18. Dezember in der Rheinfrankenhalle öffentlich vorgestellt. Grempels lädt zu Bürgergesprächen am 30. November, 19.30 Uhr, ins Restaurant "Blautannen" und am 6. Dezember zur gleichen Zeit in die Pizzeria in der Rheinfrankhalle ein.