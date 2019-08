Mannheim. (vw) Im Prozess vor dem Mannheimer Landgericht gegen einen 53-jährigen Mann aus Brühl wurden am Montagvormittag die Schlussplädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am Neujahrsabend seine 81-jährige Mutter in der gemeinsamen Wohnung durch zahlreiche Schläge mit einem Gummihammer schwer verletzt zu haben. Zunächst hörte das Schwurgericht unter dem Vorsitzenden Richter Gerd Rackwitz jedoch die Sachverständige Ann-Katrin Kröll von der Rechts- und Verkehrsmedizin des Uniklinikums Heidelberg an. Sie sagte aus, die 81-Jährige Frau habe Hämatome, unter anderem unterhalb des Schlüsselbeins, an den Armen und den Beinen sowie an den Lendenwirbeln aufgewiesen. Die multiplen Verletzungen hätten auf eine "konkrete Lebensgefahr" schließen lassen. Glücklicherweise sei es nicht zu Hirnblutungen gekommen, so die Rechtsmedizinerin.

Gutachterin Andrea Haarnagel vom Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch hatte den seit der Tat in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten untersucht. Der 53-Jährige habe schon im Schulalter einen "gehörigen Alkoholkonsum" gehabt. Nach dem Tod seines Lebensgefährten habe er dann ein "wahlloses Trinkverhalten" gezeigt, dabei seien allmählich optische Halluzinationen sowie eine zeitliche und örtliche Desorientierung hinzugekommen. Zum Tatzeitpunkt habe der Angeklagte 3,3 Promille gehabt und sich daher in einem schweren Rauschzustand befunden. Die Kammer könne von einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit ausgehen, eine alkoholbedingte psychotische Störung liege dagegen nicht vor. Die Unterbringung in einer Entzugsklinik sei dringend geboten.

Oberstaatsanwalt Peter Lintz verwies auf das erschreckende Bild bei der "unfassbaren Tat" gegen die Mutter. Der Angeklagte sei komplett ausgerastet und habe der 81-Jährigen lebensgefährliche Verletzungen zugefügt: "Er wollte sie wirklich umbringen." Der Anklagevertreter forderte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten und beantragte die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Verteidiger Michael Eichin stellte die Frage, warum die brutale Attacke überhaupt passieren konnte. Sein Mandant habe keine Erinnerung mehr und sei bis zur Tat immer hilfsbereit, freundlich und fürsorglich gegenüber seiner Mutter gewesen. Ein direktes Motiv sei nicht ersichtlich, eine Schuldunfähigkeit nicht auszuschließen. Er sehe eher einen vorsätzlichen Vollrausch und bat das Gericht, auch so zu urteilen.

"Ich bin sehr froh, dass ich meine Mutter nicht getötet habe", sagte der 53-Jährige in seinem letzten Wort und erklärte, er brauche dringend Hilfe, um aus der Sucht rauszukommen. Danach wolle er gern seine Mutter "bis an ihr Lebensende unterstützen". Die 81-Jährige hatte ihren Sohn Anfang August in der Justizvollzugsanstalt besucht. Das Urteil soll am Donnerstag, 15. August, um 11 Uhr gesprochen werden.