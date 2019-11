Brühl. (stek) Grillfans und Hundehalter müssen ab dem kommenden Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus zwei Beschlüssen hervor, die der Brühler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gefasst hat. Die RNZ erklärt, warum.

Nutzung der Grillhütte wird teurer: Einstimmig gaben die Räte grünes Licht für die Erhöhung der Nutzungsgebühren für die kommunale Grillhütte. Damit erhöhen sich die Mietkosten ab dem 1. Januar 2021 von montags bis donnerstags von 10 auf 115 Euro und freitags bis sonntags von 130 auf 145 Euro. Angesichts der Attraktivität der Hütte sei diese Erhöhung absolut vertretbar, fanden die Ratsmitglieder. Zumal die Gemeinde laufend in die Anlage investiere. Vor Kurzem wurden unter anderem neue Edelstahlschränke eingebaut und zusätzliche Stehtische angeschafft.

Hundesteuer steigt leicht an: Bei zwei Enthaltungen beschloss der Gemeinderat auch eine Erhöhung der Hundesteuer. „Die Anhebung ist vertretbar“, betonte Bürgermeister Ralf Göck. So steigt die jährliche Belastung für einen Ersthund von 84 Euro auf 96 Euro an. Beim Zweithund beträgt die Steuer künftig 192 Euro statt der bisherigen 168 Euro. Das Aufkommen liegt für dieses Jahr derzeit bei rund 79.000 Euro. Mit der Erhöhung der Hundesteuer kann die Gemeinde mit einem Plus von rund 11.000 Euro rechnen.

Tempo 30 zwischen Kreisverkehren: Sichtlich erfreut unterrichtete Bürgermeister Ralf Göck den Rat darüber, dass in den kommenden Wochen zwischen dem Kreisel bei der Villa Meixner und dem Kreisel Waidweg ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern eingeführt wird.