Brühl. (RNZ) Gute Nachrichten für Schwimmfans: Das Brühler Hallenbad öffnet in der kommenden Woche seine Türen. Die ersten Zeitfenster für die Nutzung des Bads sind bereits reserviert, aber vor allem am Abend und am Wochenende gibt es noch freie Plätze. Der Badebetrieb unter Pandemiebedingungen startet am Dienstag, 22. September.

Um die Hygieneregeln einhalten zu können, dürfen sich maximal 31 Besucher zeitgleich in dem Bad aufhalten. Um dennoch möglichst vielen Schwimmern den Zutritt zu ermöglichen, ist die Badezeit eines jeden Besuchers in zweieinhalbstündige Blöcke eingeteilt. Schwimmkurse für Kinder wird es weiterhin geben. Die gemütlichen und beliebten "Kaffeerunden" im Foyer vor oder nach dem Schwimmen können derzeit aber nicht stattfinden. Damit es vor der Kasse keine Warteschlangen gibt, müssen Besucher ihre Eintrittskarte im Voraus über ein Ticketsystem erwerben. Später müssen sie diese nur noch an der Kasse vorzeigen. Seit einigen Tagen funktioniert auch das elektronische Bezahlsystem.

Wer nicht über eine eigene E-Mail-Adresse verfügt, kann sein Ticket über die Adresse seiner Kinder oder Enkel buchen. Es sei auch eine ehrenamtliche Unterstützung für diese Besuchern geplant, erklärt die Gemeindeverwaltung. Den Kontakt vermittle das Bäderteam.

Die aktuellen Jahres-, Mehrfach- und Saisonkarten haben keine Gültigkeit für das Hallenbad. Sie können erst wieder ab der nächsten Freibadsaison eingelöst werden. Um den "Dauerschwimmern" entgegenzukommen, wird die Jahreskarte auf Wunsch anteilig rückvergütet. Die Formulare dafür sind an der Hallenbadkasse erhältlich. Der Einzeleintrittspreis sinkt von derzeit 4 auf 3 Euro für Erwachsene und von 2,50 auf 2 Euro für Kinder. Jeder Gast hat das Recht, einen Block pro Tag vorab zu erwerben. Man kann sich auch mehrere Eintrittskarten für verschiedene Tage bis zum Jahresende 2020 sichern. Die Besucher erhalten dann einen "Code", den sie an allen gebuchten Tagen einsetzen können.

Das Ticketsystem ist hier erreichbar. Wer sich registrieren möchte, benötigt eine E-Mail-Adresse. Die Nutzer müssen auch ihre Personalien für eine mögliche "Corona-Nachverfolgung" angeben. Deswegen können die erworbenen Eintrittskarten auch nicht auf andere übertragen werden. Allerdings kann man für andere Besucher Eintrittskarten erwerben.

Wer seine Eintrittskarte bar bezahlen möchte, kann dies mit dem Reservierungs-Code an der Hallenbadkasse tun. Wer einen Eintritt gebucht hat, jedoch nicht zum reservierten Zeitpunkt erscheint, wird vorläufig gesperrt. Die Entsperrungsgebühr an der Hallenbadkasse kostet drei Euro. Das Brühler Hallenbad ist dienstags und freitags geöffnet. Die Zeitfenster gehen von 7.30 bis 10 Uhr, von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 16 bis 18.30 Uhr und von 18.30 bis 21 Uhr. Samstags kann man von 13 bis 15.30 Uhr schwimmen, sonn- und feiertags von 9 bis 11.30 Uhr und von 11.30 bis 14 Uhr.

Beim Betreten des Bads müssen die Besucher bis zu den Umkleidekabinen eine Mund-und Nasenbedeckung tragen, jedoch nicht in den Duschen und in der Schwimmhalle. Die Wassergymnastik findet nicht statt, weil sich die Teilnehmer dabei zu nahe kommen könnten.