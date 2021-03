Brühl. (stek) Die Brücke über den Leimbach in Verlängerung des Eisenbahnwegs am Brühler Friedhof beschäftigt die Gemeinde schon seit Langem. Bereits im Jahr 2003 beschloss man, aus Sicherheitsgründen sowohl das Gesamtgewicht als auch die Geschwindigkeit auf der Brücke zu drosseln. "Damals wurde das Maximalgewicht auf 30 Tonnen und die Höchstgeschwindigkeit auf zehn Stundenkilometer begrenzt", erläuterte Bürgermeister Ralf Göck in der jüngsten Gemeinderatssitzung. 13 Jahre später wurde die erlaubte Maximalbelastung erneut auf 20 Tonnen reduziert. Nun führt an einer neuen Brücke, die Brühl mit Ketsch verbindet, kein Weg mehr vorbei.

Das sahen auch die meisten Gemeinderäte so und stimmten für den Neubau. Zum Glück könne sich Brühl die Kosten in Höhe von knapp 220.000 Euro mit der Nachbargemeinde Ketsch teilen, meinte Thomas Gaisbauer (CDU). Das Bauwerk liegt nämlich zur Hälfte auf Ketscher Gemarkung. Auch Klaus Pietsch (FW), Hans Hufnagel (SPD) sowie Peter Frank (GL) begrüßten den Neubau. Schon am 6. April soll es mit den Bauarbeiten losgehen.

Als Bauzeit hat das ausführende Unternehmen Michael Gärtner sieben Monaten angegeben. Demnach könnte die neue Leimbachbrücke im November eingeweiht werden. Die Räte stimmten in der Sitzung außerdem für die Erweiterung des Sonnenschein-Kindergartens. Das Leuchtturmprojekt eines Kinderbildungszentrums an der Schillerschule liegt zwar noch in weiter Ferne. Doch mit dem einstimmigen Beschluss zur Ausführung der Rohbauarbeiten für den Erweiterungsbau des Sonnenschein-Kindergartens werde dafür ein erster Schritt gemacht, betonte Göck.

Der Erweiterungsbau kostet die Gemeinde etwas mehr als 361.000 Euro. Zum einen wird die Hausmeisterwohnung umgebaut, zum anderen ein Verbindungsbau errichtet. Unterm Strich sind für das Kinderbildungszentrum rund 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Inzwischen ist jedoch eine Landesförderung in Höhe von 358.000 Euro zugesagt worden.