Heidelberg/Mannheim/Dielheim. (pol/mare) "Hochzeitsgesellschaft sorgt für anarchische Zustände in der Hauptstraße", titelte die RNZ jüngst nach einem Fall in Sinsheim. Am Samstagnachmittag hat eine solche Hochzeitsgesellschaft nun auch in Heidelberg und Mannheim für Ärger gesorgt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 16 Uhr ging die erste Beschwerde bei der Polizei ein. Tatort Heidelberg-Rohrbach. Rund 15 Autos hatten im Bereich Heidelberger Straße/Von-der-Tann-Straße/St. Peter-Straße/Karlslust einen Autokorso zu einer Hochzeit gebildet. Dabei blockierten sie die Straße, andere Fahrzeuge kamen nicht mehr durch. Die Feiernden zündeten auch Pyrotechnik und Farbtöpfe. Und auch Böllerschüsse waren zu hören. Die Blockade soll eine längere Zeit angedauert haben.

Als die Polizei eintraf, lösten die Teilnehmer den Korso gerade auf. Die Beamten nahmen aber die Personalien einzelner Beteiligter und Kennzeichen auf.

Doch das hielt die Hochzeitsgesellschaft nicht von einem weiteren Korso ab: Dieselben Leute fielen rund 90 Minuten später in der Mannheimer Innenstadt auf. Dort blockierten sie in G1/H1 die Fahrbahn vor einer Gaststätte und verhielten sich ähnlich wie in Heidelberg.

Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen - wegen des Verdachts, gegen das Waffengesetz und gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen zu haben sowie wegen Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr - und sucht Zeugen. Diese können sich bei den Heidelberger Beamten (Telefon 06221/34180) oder den Mannheimer Ordnungshütern (Rufnummern 0621/12580 oder 0621/1744200) melden.

Übrigens: Das war nicht der einzige Hochzeitskorso-Fall am Wochenende: Auch in Dielheim und Wiesloch fiel ein Autokorso anlässlich einer Hochzeit auf. Der Weg führte am Sonntagnachmittag von der Rauenberger Straße in Dielheim bis in die Ringstraße in Wiesloch. Hier gab es laut Polizei aber keine strafrechtlichen Verstöße.