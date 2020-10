Von Carsten Blaue

Biblis. Anfang November sollen sechs weitere Castor-Behälter mit hoch radioaktiven Abfällen aus der englischen Wiederaufbereitungsanlage Sellafield im Brennelemente-Zwischenlager des Atomkraftwerks Biblis eintreffen. Das teilte das Protestbündnis "Castor-stoppen" mit und nannte den Zeitraum vom 1. bis 4. November für den Schienentransport von einem Nordseehafen nach Südhessen. Der Essener Energiekonzern RWE, Betreiber des seit dem 18. März 2011 abgeschalteten Kernkraftwerks am Rhein, bestätigte den Termin auf RNZ-Anfrage nicht und verwies auf Sicherheitsgründe. Die mit dem Transport beauftragte GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH teilte lediglich mit, dass der Transport noch in diesem Jahr möglich ist. Das Protestbündnis hat unterdessen bereits Mahnwachen an fünf Orten entlang der Bahntrasse sowie in Biblis selbst angekündigt.

"Castor-stoppen" kritisiert die Verschiebung von Atommüll. Das Bündnis aus 14 Anti-Atomkraftbewegungen, das unter anderem auch von der Mannheimer "Fridays for Future"-Gruppe unterstützt wird, wirft Behörden und Ministerien zudem Verantwortungslosigkeit vor, da der Transport trotz bundesweit steigender Corona-Zahlen geplant wird.

Zudem spricht das Bündnis von Mängeln in Biblis, wo bereits 102 Castor-Behälter mit Brennelementen stehen, die beim Betrieb der Kraftwerksblöcke A und B angefallen waren. Die Zwischenlager-Hallen seien nicht so eingerichtet, dass beschädigte Castoren repariert werden könnten. Möglich seien etwa "altersbedingte Undichtigkeiten" an den Behältern.

Die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) weist die Vorwürfe von "Castor-stoppen" zurück. Ein Sprecher sagte auf RNZ-Anfrage, dass es bis heute an keinem der über 1200 in Deutschland eingelagerten Castor-Behälter Veränderungen im Deckelsystem gegeben habe. Eine Veränderung des Drucks in diesem System sei "unwahrscheinlich". Sollte es dennoch passieren, gebe es im Zwischenlager Biblis ein genehmigtes Überwachungs- und Reparaturkonzept sowie "entsprechende technische Einrichtungen". Die sichere Zwischenlagerung sei also ebenso gewährleistet wie später der sichere Transport in ein Endlager.

Im Zwischenlager des Atomkraftwerks Biblis befinden sich bislang 102 Castor-Behälter mit wiederaufbereiteten Brennelementen aus dem Betrieb der beiden Reaktorblöcke. Foto: dpa

Aufsichtsbehörde für das Brennelemente-Zwischenlager Biblis ist das Hessische Umweltministerium. Genehmigungsbehörde ist das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE). Bei diesem habe die BGZ ein Genehmigungsverfahren nach dem Atomgesetz für die Aufbewahrung der Behälter mit verglasten Abfällen aus der Wiederaufarbeitung geführt, so der Sprecher, und dabei unter anderem ein Reparaturkonzept vorgelegt. Das BASE habe bestätigt, dass für die Genehmigung zur Aufbewahrung des hoch radioaktiven Mülls im Zwischenlager Biblis alle erforderlichen Sicherheitsfragen betrachtet worden seien. Wie die GNS auf Anfrage zudem mitteilte, seien umfassende Vorsorgekonzepte und Hygieneregeln für alle Phasen des Transports erarbeitet worden, damit der geplante Rückführungstransport unter Pandemiebedingungen stattfinden kann. Dessen Sicherheit werde dadurch nicht beeinträchtigt, so ein GNS-Sprecher. Dieser ergänzte: "Die Gesundheit aller Beteiligten und der Bevölkerung entlang der Transportstrecke hat auch weiterhin höchste Priorität."

Die Protestler von "Castor-stoppen" halten dagegen und weisen auf das Frühjahr hin, als die Vorbereitungen für die Atommülllieferung nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie zunächst abgebrochen worden waren. Der Transport selbst war ursprünglich für Anfang April geplant gewesen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte diesen jedoch unterbunden – mit dem Verweis auf das Infektionsrisiko für die rund 6000 Polizisten, welche die Transportstrecke seinerzeit sichern sollten. Jetzt im Herbst werde der Castor-Transport trotz der aktuellen Corona-Lage trotzdem durchgezogen, kritisiert das Protestbündnis.

In den sechs Castor-Behältern, die jetzt nach Biblis gebracht werden sollen, befinden sich verglaste, hoch radioaktive Abfälle aus der Wiederaufbereitung deutscher Brennelemente. Nach Aussage der BGZ soll es der letzte Castor-Transport an den südhessischen Atomkraftstandort sein. Das Zwischenlager in Biblis hat eine Kapazität von bis zu 135 Behältern. Diese würde nicht ausgeschöpft, sollte es bei dann 108 eingelagerten Castoren bleiben.