Heidelberg/Mannheim. (cab) Die A656 wird von Freitag auf Samstag, 21./22. Mai, zwischen 21 und 6 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Das teilte die zuständige Außenstelle Heidelberg der Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit. In dieser Nacht wird die Asphaltierung eines Stücks des Seitenstreifens östlich der neuen Brücke bei Friedrichsfeld vorbereitet. Das wiederum dient der Vorbereitung der Asphalterneuerung auf der A656 in Richtung Heidelberg, die Anfang September abgeschlossen werden soll. Es ist die letzte Maßnahme im Zuge der umfangreichen Baumaßnahmen auf der Autobahn zwischen Friedrichsfeld und Edingen-Neckarhausen, die im Jahr 2016 begonnen haben. Herzstück war der Bau der neuen Autobahnbrücken im Bereich des Bahnhofs von Friedrichsfeld.

Östlich davon wird jetzt auf einem rund 1,5 Kilometer langen Abschnitt neuer Flüsterasphalt eingebaut. Im vergangenen Herbst war das schon in Richtung Mannheim geschehen. Der lärmmindernde Belag soll die Geräuschbelastung der Menschen in den angrenzenden Wohngebieten verringern.

Nach der Sperrung in der Nacht zum Samstag wird die Richtungsfahrbahn nach Mannheim noch einmal dicht gemacht, und zwar von Freitag, 4. Juni, bis Montag, 7. Juni. In diesem Zeitraum wird die Verkehrsführung im Baustellenbereich geändert. Dann wird der gesamte Verkehr auf der A656 nach dem "2+0"-Prinzip komplett auf die Seite in Richtung Mannheim verlegt. Das heißt, dass im Baustellenbereich danach nur noch jeweils eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung stehen wird. Die Umleitung soll über die A5 und dann entweder im Norden über die A659 bei Weinheim und Viernheim oder im Süden über die B535 erfolgen.

Böschung wird neu bepflanzt

Auch zwischen dem 22. Mai und dem 4. Juni kann es im Baustellenbereich auf der A656 Verkehrsbehinderungen geben, weil dann die Mittelstreifenüberfahrten hergestellt werden, um den Verkehr danach auf die Mannheimer Seite verlagern zu können. Anschließend gehen die Bauarbeiten richtig los, die nicht nur den Abriss der alten Betonfahrbahn und den Einbau des Flüsterasphalts umfassen, sondern auch die Erneuerung der Leitplanken und Rückhaltesysteme aus Beton.

An der A656 wird jedoch nicht nur mit schwerem Gerät und reichlich grauem Material gearbeitet. Zurzeit grünt es auch neu entlang der Autobahn. Zwischen Mannheim und Edingen-Neckarhausen wird der Böschungsbereich in einem Abschnitt bepflanzt. Das neue Straßengrün ist Ersatz für die Pflanzen, die für die Fahrbahndeckenerneuerung zwischen der Anschlussstelle Seckenheim und der Neckarhauser Straße gerodet werden mussten. Die Böschungen auf der Südseite der Autobahn sind bereits Anfang vergangenen Jahres neu angelegt worden. Entsprechend den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, erhalten Tiere und Pflanzen nun auch auf der Nordseite neuen Lebensraum. Im Herbst soll alles fertig sein.