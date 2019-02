Rhein-Neckar. (sha) Mit der Übergabe des Flurbereinigungsbeschlusses rückt der Ausbau des Verbindungswegs zwischen Heddesbach und Brombach in greifbare Nähe, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Landrat Stefan Dallinger hat jetzt die entsprechenden Urkunden an die Bürgermeister Peter Reichert (Eberbach) und Hermann Roth (Heddesbach) übergeben.

Dass es jetzt endlich losgeht, darüber freuen sich laut Mitteilung auch der Ortsvorsteher von Brombach, Viktor Hartmann, der Stellvertreter des Landrats und zuständige Dezernent für das Amt für Flurneuordnung, Erster Landesbeamter Joachim Bauer, und der Leiter des Amtes für Flurneuordnung, Andreas Neubert.

Schließlich wissen alle Beteiligten um die Anstrengungen, die in den vergangenen Jahren nötig waren, um den lange gehegten Wunsch nach einem Ausbau dieser vor allem für die Brombacher Bürger sehr wichtigen Verbindung Realität werden zu lassen. Sogar eine Bürgerinitiative hat sich dafür gegründet, die zur Verfolgung ihres Anliegens Petitionen an den Landtag von Baden-Württemberg und den Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises gerichtet hat.

Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde die Idee geboren, den Ausbau im Rahmen einer Flurneuordnung realisieren zu können. Das Amt für Flurneuordnung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat eine erste grobe Ausbauplanung und Kostenschätzung vorgenommen. Für den geplanten einstreifigen Verbindungsweg - 3,50 Meter Fahrbahnbreite und je ein Meter Schotterbankett - werden für die gesamte Strecke von knapp drei Kilometern Länge rund 1,7 Millionen Euro veranschlagt.

"Durch die großzügige Förderung durch das Land Baden-Württemberg sowie wesentliche Beiträge der beiden Kommunen, des hessischen Kreises Bergstraße und des Rhein-Neckar-Kreises ist die Finanzierung des Projektes sichergestellt", erklärte Dallinger. "Wie wichtig dieser Verbindungsweg auch dem Kreis ist, zeigt unsere finanzielle Beteiligung mit 200.000 Euro", fügte der Landrat an. Auch die beiden Kommunen leisten einen großen finanziellen Beitrag: Eberbach bezuschusst die Maßnahme mit bis zu 475.000 Euro und Heddesbach mit maximal 75.000 Euro.

Nachdem nun mit dem jetzt überreichten Beschluss die Flurneuordnung mit einer Verfahrensfläche von rund 231 Hektar angeordnet ist, können die weiteren Arbeiten zielstrebig angegangen werden. "Es darf allerdings niemand bereits morgen den Baubeginn erwarten", dämpft der Landrat allzu Ungeduldige.

Zunächst gilt es nun, die Detailplanung auszuarbeiten und die vorgeschriebenen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen abzustimmen. Schließlich müssten die fertige Planung vom Land noch genehmigt und die Fördermittel bewilligt werden. Erst dann kann das Bauprojekt ausgeschrieben und mit dem Bau begonnen werden. Dies ist für den Herbst dieses Jahres vorgesehen, - mit der Fertigstellung wird dann im Jahr 2020 gerechnet.