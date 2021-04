Stuttgart. (dpa/lsw) Bei Raserkontrollen am Mittwoch hat die Polizei in Baden-Württemberg mehr als 192.000 Fahrzeuge kontrolliert - 287 Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Diese Bilanz des 24 Stunden dauernden "Speedmarathons" hat das Innenministerium am Donnerstag in Stuttgart veröffentlicht. Landesweit waren 1200 Polizeibeamte im Einsatz. An rund 410 Messstellen wurden Raser ins Visier genommen. Die Polizei setzte neben mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten sowie zivilen Video-Fahrzeugen auch elf Blitzanhänger - sogenannte Enforcement Trailer - ein.

Das Polizeipräsidium Mannheim war auch an der Aktion beteiligt und führte ganztägig an insgesamt 25 Stellen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei kamen sämtliche verfügbare Geschwindigkeitsmessgeräte, zum Beispiel Handlasermessgeräte und Großgeräte, sowie rund 80 Beamte zum Einsatz.

Hierbei wurden insgesamt 8283 Verkehrsteilnehmer gemessen. 855 Fahrer wurden wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet, was einer Beanstandungsquote von fast 10 Prozent entspricht. Ergebnis der Überschreitungen sind 521 Verwarnungen und 334 Bußgeldverfahren, woraus 56 Fahrverbote resultierten. Der höchste gemessene Wert war 170 km/h bei erlaubten 120 km/h auf der B39 in Höhe der Ausfahrt Hockenheim-Mitte.

Der überwiegende Teil der Kontrollmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim wurde dabei in Form von Anhaltekontrollen durchgeführt, bei denen zu beanstandende Verkehrsteilnehmer unmittelbar mit ihrem Geschwindigkeitsverstoß konfrontiert wurden. Im Gespräch konnte diesen die Problematik Hauptunfallursache nichtangepasste Geschwindigkeit nähergebracht und ins Bewusstsein gerufen werden.

Raserei sei nach wie vor die Hauptunfallursache Nummer eins für tödliche Verkehrsunfälle, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). Im vergangenen Jahr hätten 131 Menschen ihr Leben verloren, weil Fahrer zu schnell unterwegs gewesen seien. Damit sei jeder dritte tödliche Verkehrsunfall im vergangenen Jahr auf überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen (40 Prozent). "Wir setzen auf intelligente Verkehrsüberwachung und auf gar keinen Fall auf Abzocke – denn es geht darum, Menschenleben im Straßenverkehr zu schützen", erklärte Strobl.

Der Blitzermarathon wird auf europäischer Ebene koordiniert. Beteiligt waren etwa Thüringen, Bayern, Hessen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Auch jenseits der deutschen Grenzen in anderen Ländern Europas wurde verstärkt geblitzt.

Update: Donnerstag, 22. April 2021, 14.27 Uhr