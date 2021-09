Das Neubaugebiet Antoniusquartier in Plankstadt nimmt langsam, aber sicher Gestalt an. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Im Plankstadter Baugebiet Antoniusquartier gehen die Bauvorhaben sichtbar voran. Doch noch schneller als die Wohnungen entstehen können, sind sie auch schon verkauft. Rund 800 Voranfragen gab es bei der Bau- und Vermarktungsfirma Diringer & Scheidel (D & S) innerhalb kürzester Zeit für die insgesamt 76 Eigentumswohnungen in sechs Gebäuden.

Zusätzlich entstehen im Norden des Baugebiets 42 geförderte Mietwohnungen in zwei Gebäuden, deren Belegung noch nicht absehbar ist. "Bisher stand es nicht im Raum, dass die Gemeinde selbst Wohnungen kauft. Es existiert aber ein vertraglich gesichertes Vorschlagsrecht bezüglich der Belegung der geförderten Wohnungen. Dieses Recht ist so angelegt, dass auch ein neuer Investor diese Vereinbarung übernehmen muss," heißt es seitens der Bau- und Vermarktungsfirma. Die Vermarktung der ersten drei von sechs Gebäuden, in denen Eigentumswohnungen entstehen, ist bereits abgeschlossen, alle Wohnungen sind verkauft. Jetzt geht es in die zweite Phase der Vermarktung für 23 Eigentumswohnungen in zwei Gebäuden am südlichen Rand des Areals. Der Bau hat inzwischen begonnen.

Auch in diesem Bereich sind alle Wohnungen bis auf eine mit rund 120 Quadratmetern Größe bereits für Bewerber reserviert. Nach Abschluss dieser Vermarktungsphase könnte ein drittes Gebäude mit weiteren 14 Wohnungen im Norden des Gebiets, westlich von der Straße Westend entstehen.

Die Baugenehmigung erwartet man bei Diringer & Scheidel zeitnah. Insgesamt sollen die letzten Wohngebäude in dem etwa 9,5 Hektar großen Antonius-Wohnquartier bis Mitte 2023 fertiggestellt sein. Alle Häuser des Wohnprojekts Antoniusquartier werden nach dem Energieeffizienz-Standard 55 realisiert. Die Beheizung der beiden südlichen Gebäude im Winter und ihre Kühlung im Sommer sollen darüber hinaus mittels Geothermie erfolgen.

Es handelt sich bei dieser nachhaltigen Form der Temperatursteuerung allerdings nicht um die umstrittene Tiefen-Geothermie, wie sie auch in Brühl einst in Angriff genommen wurde. Dabei wird heißes Wasser aus Tiefen bis zu fünf Kilometern nach oben gepumpt und seine Energie genutzt. Es gibt Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, dass dadurch Erdbewegungen in Gang gesetzt wurden, die Gebäuden schweren Schaden zufügten.

Im südlichen Antoniusquartier, wie in zahlreichen Neubaugebieten, wird aber eine sogenannte Oberflächen-Geothermie genutzt. Die notwendigen Erdsonden dringen in Plankstadt nur bis in eine Tiefe von 38 bis 42 Meter in den Boden. Damit befindet man sich "oberhalb des oberen Grundwasserleiters", wie Thomas Magin, Architekt und Projektleiter der Baufirma erläutert. Die Leitungen werden als geschlossenes System betrieben. Das darin befindliche Medium entzieht dem Boden seine Temperatur und arbeitet als Wärmetauscher. Die notwendige Temperaturerhöhung des im Leitungssystem nach oben fließenden Wasser wird mit Hilfe von Druck erzeugt.

Die unter Druck entstehende Wärme wird dann für die Fußbodenheizungen genutzt und für das hausinterne Brauchwasser wie etwa die Dusche. Nicht überall im Antoniusquartier ist der Einsatz der nahezu unerschöpflichen und umweltschonenden Energiequelle der Erdwärme einsetzbar, betont man bei D & S. Die Gebäude im nördlichen Teil des Baugebiets werden mit Fernwärme beheizt.