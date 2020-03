Von Harald Berlinghof

Plankstadt. "Viele reden darüber, wir tun etwas", hatte Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher bei einer öffentlichen Veranstaltung im Antoniusquartier im vergangenen September gesagt. Damit meinte er die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum in den Kommunen der Region und darüber hinaus. Denn Wohnraum ist knapp. Und für viele zu teuer. Das gilt auch für die Gemeinde Plankstadt. Mit dem Baugebiet Antoniusquartier will man den Druck auf den örtlichen Immobilien- und Wohnungsmarkt ein wenig verringern.

Im November 2016 hatten die Gemeinderäte den Beschluss für den Bebauungsplan "Antoniusquartier" gefasst und damit bekräftigt, zwischen Antoniusweg und Brühler Weg ein Neubaugebiet entwickeln zu wollen, das die Gemeinde nach Westen hin erweitert. Die eingeschränkte Nutzbarkeit der dortigen landwirtschaftlichen Flächen sprach ebenfalls dafür.

Aber auch die gute Verkehrsanbindung, die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und Schulen sprechen nach Ansicht der Gemeinde für eine Wohnbauentwicklung in diesem Bereich. Aufgrund der am Ende des Antoniuswegs und des Brühler Wegs vorhandenen Geschosswohnungsbauten ist der Neubau weiterer Mehrfamilienhäuser auch städtebaulich vertretbar. Im Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim war der Bereich noch als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. In der aktuellen Fortschreibung ist das bereits korrigiert.

Auf dem 2,95 Hektar großen Gebiet entstehen neun Gebäude mit 121 Wohneinheiten. Alle Fraktionen im Gemeinderat begrüßten die Pläne. Besonders wichtig war ihnen, dass in dem neuen Gebiet auch bezahlbarer Wohnraum entsteht. "Die Gemeinde befindet sich mit den jetzigen Plänen auf dem Weg hin zur Sozialverträglichkeit und der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum", sagte Stephan Verclas (Plali). "Für uns entscheidend sind moderate Baulandpreise zur Schaffung von Wohneigentum und ein 30-prozentiger Anteil von geförderten Mietwohnungen mit einer langfristigen Mietbindung", erklärte Ulrich Mende (SPD).

Tatsächlich beinhaltet der Vertrag mit dem Investor eine Kooperationsvereinbarung über 42 geförderte Mietwohnungen. Deren Miete liegt für einen Zeitraum von 30 Jahren ein Drittel unterhalb des Heidelberger Mietspiegels für die Ortsteile Pfaffengrund und Wieblingen. Unter diesen Bedingungen hatte der Gemeinderat einstimmig die Vergabe des Projekts an die Mannheimer Firma Diringer & Scheidel befürwortet. Der Quadratmeterpreis für den Erwerb eines Grundstücks liegt bei 499 Euro. "Für alle, die vor längerer Zeit gebaut haben, klingt das immer noch nach viel Geld, ist aber gegenwärtig spürbar günstiger als die üblichen Marktpreise", so Drescher bei seinem öffentlichen Auftritt im Baugebiet. Man habe die Grundstücke direkt vermarktet ohne einen Makler dazwischen zu schalten, was die Preise deutlich verringert habe. Die Mietpreise im geplanten Geschosswohnungsbau sollen je Quadratmeter deutlich unter zehn Euro liegen, so Drescher im September.

Man habe sich vertraglich zusichern lassen, dass 33 Prozent der Mietwohnungen in diese Preiskategorie fallen. Der Erschließungsträger MVV Regioplan, eine Tochtergesellschaft der Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (MVV), veräußerte das erschlossene Baugebiet vor wenigen Wochen an den Bauherren Diringer & Scheidel. Die ersten Arbeiten könnten bereits im Herbst beginnen, wenn die Corona-Krise die Zeitplanungen nicht erheblich verzögert – was gegenwärtig niemand versprechen kann.

Die Bauzeit wird auf zwei bis drei Jahre geschätzt, das Investitionsvolumen soll bei 50 Millionen Euro liegen. Der Bauantrag für den ersten Abschnitt wird voraussichtlich im Mai gestellt. Nach 18 Monaten sollen dann die ersten Wohneinheiten fertig sein. Die Vermarktung der Wohnungen liegt in den Händen der Firma Diringer & Scheidel. Zum jetzigen Zeitpunkt habe man noch nicht damit begonnen, betont das Unternehmen. In neun Gebäuden entstehen 79 Eigentumswohnungen und 42 geförderte Mietwohnungen. 110 Tiefgaragenstellplätze und 60 oberirdische Pkw-Stellplätze werden den Wohnungen zugeordnet. In der Tiefgarage entstehen zudem Fahrradstellplätze. Bei den Mietwohnungen handelt es sich um Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen, bei den Eigentumswohnungen soll der Schwerpunkt auf Drei-bis Vier-Zimmer-Wohnungen liegen. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. "Aufgrund der Staffelgeschosse entstehen ganz oben besonders attraktive Dachterrassenwohnungen", erläutert Eberhard Klass, Technischer Geschäftsführer bei Diringer & Scheidel.

Mit einem Spielplatz, einer Elektroladestation und Grünflächen will man ein attraktives Umfeld für alle Generationen schaffen. "Das Antoniusquartier wird ein Aushängeschild für Plankstadt", meinte Jutta Schuster (CDU). "Der geringe Flächenverbrauch, die bezahlbaren Mieten, die Dachbegrünungen, eine ökologische Wärmegewinnung und die Fahrradabstellplätze waren für uns wichtige Vorgaben", so Thomas Burger (GLP).

Man habe sich lange Gedanken darüber gemacht, wie das Baugebiet heißen soll, sagte Drescher im September. Der Name Antonius lag nahe, denn das neue Baugebiet befindet sich direkt am Antoniusweg. Man habe auch festgelegt, dass Bäume, die entfernt werden mussten, durch gleichwertige Bäume an anderen Standorten ersetzt werden. Die benachbarten, ökologisch wertvollen Heckenbereiche könne man ebenfalls erhalten.