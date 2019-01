Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Mannheim. Die Altneckarschleife bei Ilvesheim ist ein wunderbares Kleinod. Viele Menschen strömen im Sommer dorthin, um sich zu erholen und zu sonnen. Das beliebte Ausflugsziel liegt allerdings mitten in einem Naturschutzgebiet. Verschiedene Tierarten brüten, ernähren sich und überwintern in diesem Gefilde. Und brauchen vor allem eines: Ruhe. Einige Besucher sind jedoch unachtsam oder sich des Werts eines Naturschutzgebiets nicht bewusst.

"Wir wollen keinen vertreiben und niemandem die Freizeit vermiesen", sagt Paul Hennze vom Naturschutzbund (Nabu) in Mannheim. Über allem stehe aber der Schutz der sensiblen Auenlandschaften. Und die sind in den vergangenen Jahren weniger geworden. Weil viele Abschnitte des Neckars kanalisiert, ausgebaut und eingedeicht, ihre natürlichen Ufer zunehmend verbaut worden sind. Die Folge: Es kommt nach Starkregen häufig zu Hochwassern, der Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere verengt sich.

Zudem bringen sich Menschen in Gefahr. Wie zuletzt bei zwei Fällen Mitte 2017, als drei Jugendliche beziehungsweise zwei Angler wegen plötzlich einsetzender Flutwellen entlang der sogenannten Ilvesheimer Schlinge von der DLRG gerettet werden mussten.

Hennze und seine Mitstreiter fanden heraus, dass es früher ein Kiesbett gab, das außerhalb des Naturschutzgebiets lag und vom Hochwasser weggespült wurde. Dieses könne doch vielleicht reaktiviert werden, dachten sich die Naturschützer und wandten sich an den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, der beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hat. "Die Gemeinde Ilvesheim ist nach kontroversen Diskussionen inzwischen von dem Projekt begeistert und unterstützt uns", freut sich Hennze. "Wir sind schon ganz gespannt auf die Ergebnisse des Gutachtens."

Der Erhalt der Auengebiete zwischen Odenwald und Mannheim treibt auch andere um. Das "Aktionsbündnis Unterer Neckar" (AUN), dem neben Nabu, BUND und Landesnaturschutzverband (LNV) auch engagierte Bürger angehören, hat sich dazu Ende letzten Jahres mit Vertretern der Anrainerkommunen, des RP und des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) an einen Tisch gesetzt. Das AUN hat daraus eine Reihe von Ideen entwickelt und nun bei einem Pressegespräch vorgestellt.

Handlungsbedarf sieht Regine Buyer von der BUND-Ortsgruppe Heidelberg-Wieblingen bei den Betreibern von Wasserkraftwerken. Die Turbinen der Anlagen "zerhäckselten" Aale und aalförmige Fische. Wenn Rotorblätter einer Windkraftanlage den Greifvogel Rotmilan zerfetzten, regten sich viele darüber zu Recht auf, ergänzt Hennze. "Es wundert mich, warum bei den Fischen dieser Aufschrei ausbleibt." Buyer macht sich dafür stark, dass weitere Schluten ausgebaggert werden. Das sind meist schlammige Rinnen in den Flussauen, die nur bei Hochwasser durchströmt werden, und für viele Fischarten Kinderstuben sind.

Versagen wirft Hennze der Politik wegen fehlender "Treppen" für flussaufwärts ziehende Fische vor. "Das muss doch seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit sein", wettert der Nabu-Mann und fordert, dass beim Neckarausbau sämtliche Schleusen wie geplant "fischdurchgängig" werden. Ohne die "Treppen", wie es sie am Neckar nahe Ladenburg gibt, seien die Bauwerke für die Fische unüberwindbare Hindernisse.

Nabu-Mitglied Birgit Biemann hat indes beobachtet, wie Gehölze am Neckar bei Ladenburg "plattgemacht" worden seien. "Aus Verschönerungsgründen", wie sie sagt, "und nicht, weil das notwendig war". Als Erfolg verbucht sie, dass nach ihren Einwänden Gebüschgruppen auf einer kleiner Strecke unberührt bleiben.

Mit kritischen Blick verfolgt das Aktionsbündnis auch die Rodung von Bäumen zugunsten des Hochwasserschutzes. Nicht nur der Rheindamm bei Mannheim sei davon betroffen, sondern auch einzelne Neckarabschnitte. "Nur eben nicht so massiv", weiß Hennze. In Mannheim könnten bis zu 1000 Bäume wegfallen, wie viele es am Neckar sind, kann der Naturschützer nicht sagen. Im Gegensatz zu Mannheim sei bei einem Dammbruch aber nicht die Bevölkerung in angrenzenden Wohngebieten betroffen, sondern müsste "lediglich" die Schifffahrt eingestellt werden.

Nicht nachvollziehen kann die Initiative, dass einige Uferbereiche am Neckar weder als Naturschutzgebiet (Bund zuständig), Landschaftsschutzgebiet (Land; vorsichtige Eingriffe erlaubt) oder Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (Europa) ausgewiesen sind. "Am besten wäre es, den gesamten Unteren Neckar zu schützen", sagt Regine Buyer. Dafür müssten zum Teil Bebauungspläne geändert werden. Zumindest aber, so wünscht sich Birgit Biemann, sollten die bestehenden Naturschutzgebiete miteinander verbunden werden.

Nicht zuletzt muss aus Sicht der Umweltaktivisten auch die Bevölkerung besser über die Bedeutung der Auen informiert werden. Das Bündnis denkt an "Naturerlebnisse", die besonders auf Kinder und Jugendliche abzielen. Dazu gehören Beobachtungsstellen, Ausstellungen oder ein "Klassenzimmer im Freien". Oder auch Aussichtsplattformen, zum Beispiel am Wehrsteg Wieblingen, die Regine Buyer ins Spiel bringt. "Vielleicht sind dann die Heidelberger irgendwann genauso stolz auf ihr Landschaftsschutzgebiet wie auf ihr Schloss."

Info: Das Aktionsbündnis lädt alle Interessierten zu seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 29. Januar, 20 Uhr, ins "Welthaus" im Heidelberger Hauptbahnhof ein.