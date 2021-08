Worms. (pol/mare) Am Freitagfrüh hat auf der A61 bei Worms ein Tiertransporter mit 30 Rinder an Bord Feuer gefangen. Die Tiere blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 2.35 Uhr kam es demnach in Höhe der Anschlussstelle Worms-Zentrum zu einem Reifenschaden an dem Auflieger des Tiertransporters. Dadurch geriet der Reifen in Brand. Der Lkw-Fahrer konnte den Reifen selbst löschen, ehe die Feuerwehr eingetroffen war.

Da der Auflieger durch den Brand nicht mehr fahrbereit war, musste die Rinder umgeladen werden. Die Aktion wurde von einem Veterinär überwacht. Die Fahrbahn Richtung Süden war von 8 bis etwa 8.50 Uhr voll gesperrt, ehe die Rinder umgeladen und der defekte Auflieger geborgen waren.