A6 bei Walldorf. (pol/mare) Auf der Autobahn A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost ist ein Klein-Lkw in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit.

Demnach wurde der Polizei gegen 15 Uhr ein brennender Lkw der 7,5-Tonnen-Klasse gemeldet. Der als Wohnmobil ausgebaute Lastwagen mit SB-Kennzeichen geriet zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost in Brand, nachdem bei einer Panne Motorenöl ausgelaufen war.

Dem Fahrer gelang es noch, sein Fahrzeug auf den Standstreifen zu lenken und sich in Sicherheit zu bringen. Dort wurde das Schwerfahrzeug ein Raub der Flammen. Allerdings konnte der Fahrer den angehängten Wohnwagen, in dem sich auch Gasflaschen befanden, abhängen und so verhindern, dass auch dieser Feuer fängt.

Zwar hatte die zwischenzeitlich verständigte Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle, dennoch sind derzeit der rechte und der mittlere Fahrsteifen Richtung Mannheim gesperrt. Der Verkehr staut sich aktuell auf vier Kilometer Länge, die Lkw stauen sich sogar auf sechs Kilometer Länge.

Die Bergungsmaßnahmen sind in vollem Gange, werden aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis dahin ist mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Update: Dienstag, 2. April 2019, 16.56 Uhr