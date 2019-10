A6 bei Dielheim (pol/mare) Der heutige Autobahn A6-Unfall hat sich zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch-Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim ereignet. Wie die Polizei mitteilt, gab es einen Schwerverletzten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr gegen 5.30 Uhr ein Kleintransporter auf einen Sattelzug auf, der wegen des Verkehrs bremsen musste. Der Fahrer des Kleintransporters wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim war voll gesperrt. Laut einem Sprecher ließ sich zunächst nicht absehen, wann die Strecke wieder frei wird. Da sich der Unfall im Baustellenbereich ereignet hatte, wurde neben der zuständigen Feuerwehr Sinsheim auch die Feuerwehr Wiesloch nach einem besonderen Baustelleneinsatzplan alarmiert. Die Einsatzkräfte aus Wiesloch sind über die Gegenfahrbahn zur Unfallstelle gefahren. Offenbar sind auch Einsatzfahrzeuge im Baustellenbereich stecken geblieben. Teilweise war die A6 in beide Richtungen blockiert.

Der Berufsverkehr staut sich am Morgen über 20 Kilometer zwischen Bad Rappenau und Wiesloch/Rauenberg.

Erst wenige Stunden zuvor war die A6 in Gegenrichtung an einer nahe gelegenen Unfallstelle nach rund 18 Stunden Reinigungsarbeiten wieder freigegeben worden. Am Dienstagmorgen hatte sich zwischen dem Kreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ebenfalls ein Auffahrunfall ereignet, beteiligt war unter anderem ein Gefahrgut-Lastwagen.

Update: Mittwoch, 30. Oktober 2019, 9.51 Uhr