Durch den Abzug der US-Armee aus der Metropolregion, der bereits im letzten Jahr begonnen hat, werden bis 2014 rund 1700 Zivilangestellte in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen ihren Job verlieren. Auf Initiative der Landtagsabgeordneten Wolfgang Raufelder (Grüne), Rosa Grünstein und Stefan Fulst-Blei (SPD) kam nun erstmals ein "Runder Tisch" mit Vertretern von Arbeitnehmern, Arbeitsagentur, IHK, Handwerk und anderen Einrichtungen aus der Region zusammen, um über die Lage der Betroffenen zu sprechen. Als wichtigstes Ergebnis wurde eine Koordinierungsstelle bei den Arbeitsagenturen Mannheim und Heidelberg vereinbart, die für mehr Absprache unter den Beteiligten sorgen soll.

Sie habe den Eindruck gewonnen, dass die unterschiedlichen zuständigen Institutionen wenig oder gar nicht miteinander kommunizieren, nannte die SPD-Landtagsabgeordnete des Rhein-Neckar-Kreises, Rosa Grünstein, den Grund für die Einladung. Angeschlossen hatten sich ihrer Initiative sofort auch die Mannheimer Landtagsabgeordneten Wolfgang Raufelder und Dr. Stefan Fulst-Blei. Die Einladung fand große Resonanz, gekommen waren zahlreiche Vertreter von Arbeitsagenturen, einige der Beschäftigten selbst, Gewerkschaften, IHK Rhein-Neckar und der Handwerkskammer.

Derzeit sieht die Situation so aus, dass im September 2011 in Mannheim die ersten 150 Zivilangestellten entlassen wurden. Während einige Mitarbeiter mit den amerikanischen Einheiten nach Wiesbaden oder an andere Standorte umgezogen sind, wieder andere in den Ruhestand wechselten, wurden 95 Zivilangestellte in einer Transfergesellschaft weiterbeschäftigt und fortgebildet. "Etwa 30 von ihnen konnten in einen neuen Job vermittelt werden", informierte Christian Lambert von der Mannheimer Arbeitsagentur. In diesem Jahr werden vermutlich rund 330 weitere Zivilbeschäftigte aus dem Kfz-Bereich, der Hubschrauberwerkstatt und kleineren Abteilungen arbeitslos.

"Der Hauptschwung mit 1000 Kündigungen in der Region kommt 2013", betonte gestern am Runden Tisch der Personalvertreter und Gewerkschafter Helmut Hinrich. Die Tätigkeiten und Berufsprofile der Mitarbeiter seien recht verschieden. Darunter befinden sich allerdings mit Lkw-Fahrern, Handwerkern und Technikern gesuchte Berufe. Was fehlt, ist der Schliff für den aktuellen deutschen Arbeitsmarkt. Dabei kommt es zu einer kuriosen Situation. Da Rheinland-Pfalz mit der Konversion bereits Erfahrung hat und über maßgeschneiderte Hilfen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt verfügt, ist für in der Pfalz wohnende Beschäftigte gut gesorgt. Für die in Nordbaden oder Hessen wohnenden Beschäftigten ist die Situation ungleich schwieriger. "Die alte Landesregierung in Baden-Württemberg hat keine Ausgleichsmittel vom Bund beantragt und stellt hier kein Geld zur Verfügung", bedauerte Rosa Grünstein.

Zumindest eine Koordinierungsstelle soll nun geschaffen werden, angesiedelt bei den Arbeitsagenturen. Die erste Aufgabe wird darin bestehen, die große Zahl der Zivilbeschäftigten zu erfassen und individuelle Berufsprofile zu erstellen, um eine passgenaue Vermittlung oder Qualifizierung zu ermöglichen.