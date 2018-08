Rhein-Neckar. (sha/zg) In einigen Städten und Gemeinden im Raum Heidelberg/Mannheim werden Briefe und Pakete jetzt von ein und demselben Postboten gebracht (Verbundzustellung). Zum Ende des Monats stellt die Deutsche Post in Ladenburg, Hirschberg, Plankstadt, Oberhausen-Rheinhausen sowie in den Lampertheimer Ortsteilen Hüttenfeld und Neuschloß und in den Weinheimer Stadtteilen Lützelsachen, Hohensachsen, Sulzbach und Waid-Ofling auf Verbundzustellung um.

Die damit verbundene Neueinteilung der Zustellbezirke kann dazu führen, dass Zusteller zu einzelnen Kunden nicht mehr zu den gewohnten Zeiten, sondern früher oder später kommen. Die Deutsche Post bittet in einer Mitteilung die Kunden um Verständnis, die ihre Sendungen künftig später als bisher erhalten. Zunehmende Paket- und abnehmende Briefmengen würden die Zustellung von Briefen und Paketen durch ein und denselben Postboten in einigen Zustellbezirken wirtschaftlicher machen.

Briefträger, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß Briefe gebracht haben, konnten die tagsüber zuzustellenden Sendungen nicht auf einmal mitnehmen. Etwa drei Viertel der auszuliefernden Briefe mussten ihnen mit dem Fahrzeug zu so genannten Ablagestellen gebracht werden. Wenn sie hier vorbeikamen, war ihr Zustellwagen/Fahrrad leer und sie haben hier die Sendungen für die nächsten Straßen aufgeladen. Die Fahrten zu den Ablagestellen entfallen jetzt, so dass für Briefe und Pakete nur noch eine Kraft und ein einziges Fahrzeug unterwegs sind, teilt die Post mit.