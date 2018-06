Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Mannheim. Klare Ansage vom Mannheimer Polizeipräsidenten Thomas Köber: "Wir legen eine Schippe drauf und schicken alles raus aus den Revieren, was eine Uniform trägt." Nach dem Terroranschlag in Berlin sichern seit gestern Morgen, 11 Uhr, deutlich mehr Beamte die Weihnachtsmärkte in Heidelberg und Mannheim. Köber sprach von einer "abstrakt hohen Gefährdungslage". Konkrete Hinweise auf tatsächliche Terroraktionen in Baden-Württemberg lägen derzeit nicht vor. "Die Menschen erwarten aber, dass die Polizei sicht- und ansprechbar ist - das sind wir", so Köber.

Die Sicherheitsmaßnahmen waren schon zu Beginn der Märkte intensiviert worden. Es gibt mehr Fußstreifen. Am Heidelberger Bismarckplatz ist die Sonderwache des Polizeireviers Mitte besetzt, am Mannheimer Paradeplatz dient ein Container als Anlaufstelle für die Bürger. Besonders geschützt werden die Zugänge zu den Weihnachtsmärkten. Dort will die Polizei Streifenwagen als Sperrstellen und Beamte mit Maschinenpistolen einsetzen. In Heidelberg sind das die Bereiche Grabengasse, Marstallstraße, Rathaus/Marktplatz und Bismarckplatz/Hauptstraße.

"Die Fahrzeuge können jederzeit wegfahren, wenn eine Panik aufkommt, was bei festen Hindernissen nicht möglich ist. Und die Beamten mit den MPs sollen tatsächlich nur Präsenz zeigen und sich nicht ins Getümmel stürzen", betonte Köber. Geprüft würden aktuell noch weitere Sperrzonen oder Barrieren an den Zugängen. Dabei müssten Flucht- und Rettungswege jedoch freigehalten werden. Angesichts des Ablaufs des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt - ein Lkw raste in die Menge - brachte die Polizei bereits Sperrpoller am Eingang der Hauptstraße aus Richtung Bismarckstraße an.

Köber rief die Besucher zu erhöhter Aufmerksamkeit und Vorsicht auf. Sie sollten zwar nicht ängstlich sein, jedoch auffällige Personen oder verdächtige Gegenstände sofort den Beamten oder dem Sicherheitspersonal melden. Auf den Heidelberger und Mannheimer Weihnachtsmärkten wurden gestern Abend um 18 Uhr Gedenkminuten abgehalten. "Wenige Tage vor Weihnachten sollen Besinnlichkeit und Ruhe einkehren, doch dieser schreckliche Vorfall versetzt das ganze Land in tiefe Trauer", sagte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz.

Die Quadratestadt trifft der Terror in Berlin besonders, liegt das Anschlagsziel doch im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, zu dem die Kurpfalzmetropole seit 1962 eine Partnerschaft pflegt. Deshalb hängen die Fahnen am Mannheimer Rathaus auch auf Halbmast, in der Verwaltungszentrale liegt ein Kondolenzbuch aus. Wie Köber weiter bekannt gab, will die Polizei ihr Konzept für Silvester noch einmal überarbeiten. Angesichts der Übergriffe vor knapp einem Jahr in Köln und jetzt den Geschehnissen in Berlin werden wohl noch mehr Beamte unterwegs sein. In Mannheim stehen dabei vor allem der Markt- und der Paradeplatz, der Wasserturm und die Kurpfalzbrücke im Fokus.