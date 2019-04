Von Stefan Kern

Schwetzingen. Es war der ganz große Rahmen. Zur Ehrung verdienter Vereinsmitglieder lud die Stadt Schwetzingen 88 ehrenamtlich Engagierte von 35 Vereinen zu einem Empfang ins Josefshaus. Bürgermeister Matthias Steffan betonte gleich zu Beginn der Ehrveranstaltung, dass ihre Leistung "die höchste Anerkennung" verdiene. "Ohne das vielfältige Engagement wäre Schwetzingen nicht die freundliche, weltoffene und prosperierende Stadt, die sie heute ist."

Nicht wenige gesellschaftliche Bereiche würden ohne das Ehrenamt kaum oder gar nicht funktionieren. Auf den Punkt brachte Steffan seine Einschätzung mit den Worten: "Ohne Sie wären wir ganz schön aufgeschmissen."

Deshalb war der Empfang war dem Bürgermeister ein Herzensanliegen. Steffan stimmte einem Zitat des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein zu: "Das ehrenamtliche Engagement gehört zum Rückgrat unserer Gesellschaft." Allzu oft würde dieses Rückgrat jedoch nicht ausreichend gesehen und dementsprechend auch nicht gebührend gewürdigt.

Welches Ausmaß dieses Rückgrat in Schwetzingen hat, machte Matthias Steffan mit einer einfachen Rechnung deutlich. Würde das Engagement der 88 zu Ehrenden in Jahren gerechnet, kämen rund 100 Jahre zusammen. Angesichts dessen, so Steffan, "wollen wir zeigen, dass Sie wichtig sind". Genau deshalb habe man in der Stadt beschlossen, diesen Ehrentag ins Leben zu rufen.

In einem Turnus von fünf Jahren - der erste Ehrungstag fand im Mai 2014 statt - will die Stadt ihren Ehrenamtlichen zeigen, dass ihr Einsatz einen Unterschied für das Leben in dieser Stadt macht. Es gebe von Musik, Sport, Tanzen und Soziales über Umweltschutz, Gartenbau, Rettungsdienste und Reservistenarbeit bis zu Traditions- und Kulturpflege sowie Kirche, Politik und Städtepartnerschaften kaum ein Bereich, der nicht tief gehend von engagierten Freiwilligen geprägt werde. Für den Bürgermeister ist diese Einstellung "gelebte Selbstverantwortung zum Wohle aller".

Gerade in diesen unruhigen Zeiten, in denen das Misstrauen scheinbar größer wird und auch der Verbitterungspegel anzusteigen scheint, seien sie ein leuchtendes Zeichen dafür, was gemeinsames Engagement und die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen für das vertrauensvolle Zusammenleben bewirken kann. Mit ihrer Arbeit bereicherten sie die Gemeinschaft. Und das sei alles andere als selbstverständlich. "Es ist schwerer geworden, Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen." Auch die Stadt habe da kein Rezept.

Wichtig sei, dass Schwetzingen eine Infrastruktur für das Ehrenamt schaffe. Dazu gehörten die Vereinsförderrichtlinien, eine hauptamtliche Anlaufstelle im Generationenbüro, die Übernahme des Rechtsschutzes bei gemeinsamen Veranstaltungen und Ehrungsabende. "Denn das Ehrenamt braucht vor allem eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung", betonte der Bürgermeister.

Nah seiner Rede rief Steffan jeden einzelnen Ehrenamtlichen auf die Bühne im Josefshaus und übergab neben einem kleinen Geschenk in Form einer Sanduhr auch eine städtische Ehrenurkunde.