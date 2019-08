Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Wie wollen wir künftig in Städten zusammenleben? Wie viel Privatheit braucht es? Was wollen wir mit anderen teilen? Mit diesen Fragen haben sich 70 Studierende aus Deutschland, den Niederlanden, Israel und Chile während der Sommerakademie "Werkstatt Multihalle" befasst. Es ging um kreatives Nachdenkens über ein "Zuhause jenseits der eigenen vier Wände", für das die jungen Leute eben diese verlassen hatten, um ihre Zelte vor der Multihalle aufzuschlagen. Die dort entstandene eigene Mikrogesellschaft arbeitete nicht nur zusammen, sondern lebte und debattierte miteinander. Aufgabe der Workshop-Teilnehmer war es, mobile "Stadtmöbel" zu entwickeln. Öffentlich zugängliche (Wohn)- Räume, um zu essen, zu reden, zu lernen, zu entspannen oder zu feiern sollten entstehen. "Schlafturm", "Bühne", "Küche", "Bibliothek", "Teehaus" und "Esstisch" heißen die transportablen Module, die sie zum Projektabschluss beim "Richtfest" präsentierten.

Bis Ende September bleiben die innovativen Stadtmöbel nahe der Multihalle im Herzogenriedpark aufgestellt. Alle verstehen sich als Begegnungsorte im urbanen Raum: die lange Tafel aus Holz, um miteinander zu essen. Vielleicht auch, um etwas miteinander zu besprechen - oder beides. Aus mehreren verschiedenen Modulen besteht die Bibliothek, deren Hocker die Möglichkeit bieten, sich über Literatur oder andere Dinge auszutauschen.

Die mobilen Architekturen geben Anregungen, sollen aber künftig von den Mannheimern kreativ genutzt werden - öffentliche Bühnen für den kulturellen Austausch im Quartier sozusagen. "Um zu schauen, was die Nachbarn machen", formuliert es Otto Trienekens von der Veldacademie in Rotterdam. Der Architekt war einer der Betreuer, der die Workshop-Teilnehmer vor Ort begleitete. Die "Werkstatt Multihalle" bot den Studierenden die Möglichkeit, ein Projekt von der Planung bis zum Bau durchzuführen. Über die Architektur hinaus fand ein kollektives Nachdenken darüber statt, was es braucht, um eine Gesellschaft zu gestalten, die ihr Gleichgewicht zwischen zunehmender Digitalisierung, der sozialen Herausforderung von Migration und einem immer wichtiger werdenden ökologischen Bewusstsein sucht. "Die Köpfe rauchten", erklärt Tatjana Dürr, die Referentin für Baukultur der Stadt Mannheim, und berichtet von spannenden Diskussionen der angehenden Architekten und Textildesigner zum Auftakt des international besetzten Workshops.

"Es war toll. Ich habe so etwas noch nie gemacht", erzählt Antoine Bamberg. Der Architekturstudent von der Technischen Universität Berlin baute an der mobilen Bühne mit und spricht von einem enormen Lerneffekt. Denn manches entwickelte sich im Lauf des 14-tägigen Bau-Laboratoriums anders als ursprünglich geplant. So hat das zunächst von einer Gruppe als Hängemattenturm geplante Modul am Ende doch feste Böden bekommen und heißt nun Schlafturm.

Es ist das Stadtmöbel, das Baubürgermeister Lothar Quast (SPD) am meisten überrascht hat, wie er auf Nachfrage erklärte. Die Idee seiner Erbauer: den belebenden Turboschlaf in der Mittagspause nicht auf der ungemütlichen Parkbank oder im Bürostuhl, sondern komfortabel in einem Bett über den Köpfen der Menschen mit Blick ins Grüne zu halten. Ob am Ende umsetzbar oder nicht: "Die Sommerakademie diente ausdrücklich dem Zweck des Experimentierens", betont der Baubürgermeister. Ganz im Sinne von Frei Otto, dem Erbauer der Multihalle, der seine Auffassung von architektonischem Gestalten einmal so zusammenfasste: "Man muss mehr denken, mehr forschen, entwickeln, erfinden und wagen".

Die Multihalle selbst gilt als Ergebnis dieser Suche nach einer leichten, variablen und anpassungsfähigen Architektur und soll sich künftig zur Plattform für eine offene demokratische Gesellschaft entwickeln. Im März wurde dazu die vom Bund geförderte Veranstaltungsreihe "Eutopia Multihalle" mit Kultur, Musik, Workshops und Aktionen gestartet. Die Sommerakademie bildete deren Abschluss. "Sie hat gezeigt, was die Multihalle für unsere Stadtgesellschaft sein kann. Ein Ort kreativer Entwicklung und eine experimentelle Plattform", resümiert Lothar Quast.