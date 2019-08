Mannheim. (oka) Der Vorstoß von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Bußgelder bei Verstößen im Straßenverkehr zu erhöhen, wird im Mannheimer Rathaus begrüßt: "Die Stadt plädiert bereits seit Jahren für höhere Bußgelder, besonders im Bereich der besonders sicherheitsrelevanten Verstöße im ruhenden Verkehr", erklärt eine Stadtsprecherin auf Anfrage der RNZ. Denn: "Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele Menschen bei der Wahl einer Parkmöglichkeit ein Bußgeld in Höhe von zehn bis 15 Euro in Kauf nehmen. Wenn höher sanktioniert werden kann, wäre die Denkzettelwirkung auch höher und würde mehr Falschparker abschrecken."

Denn vor allem Parksünder bereiten den Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdiensts in Mannheim Arbeit. Parken vor Einfahrten, Parken auf Straßenecken, Parken am Straßenrand - und zwar so, dass Rettungs- und Müllfahrzeuge nicht vorbeifahren können. Regelmäßig führt die Stadtverwaltung Abschlepp-Aktionen durch, beispielsweise in der Neckarstadt.

Durch Carsharing hat sich die Parkplatzsituation in der Stadt aber nicht zugespitzt. "Es gibt feste Stellplätze für Fahrzeuge von einem Carsharing-Anbieter. Die Verkehrsbehörde bewertet die Auswirkung dieser zwischen Stadt und Anbieter vertraglichen Regelung positiv, da die Carsharing-Autos so im ruhenden Straßenverkehr keine Behinderung darstellen", erklärt die Rathaussprecherin.

Parken auf Radwegen ist jedoch ein Problem. Häufig fehle dem Falschparker die Einsicht, weiß die Stadtsprecherin. "Doch auch nur kurzzeitiges Parken auf dem Radweg birgt ein großes Gefahrenpotenzial, weil der Radfahrer dann auf die Straße ausweichen muss. Um speziell dieses Problem im Auge zu haben, setzt die Stadt seit Sommer 2016 im Rahmen der zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten sogenannte Fahrrad-Streifen ein. Dabei ist der Ordnungsdienst auf E-Bikes unterwegs und hat besonders Verkehrsverstöße wie Radwegparken im Blick", informiert sie.

Derzeit wird die Tattersallstraße am Hauptbahnhof zur Fahrradstraße ausgebaut, die Berliner Straße ist es bereits. Auf der Fahrradstraße dürfen Radfahrer nebeneinander fahren. Die maximale Geschwindigkeit für Autofahrer beträgt nur 30 Kilometer pro Stunde. Von speziellen Fahrradzonen, wie Kommunen sie seit Kurzem einrichten dürfen, hält man in Mannheim allerdings nicht viel. "Es gibt keine Straßen, die ausschließlich Fahrradfahrer befahren dürfen, und ein solches Vorhaben ist auch nicht geplant", so die Sprecherin der Stadtverwaltung. "Langfristiges Ziel in Mannheim ist es, ein durchgehendes Radwegenetz zu installieren."