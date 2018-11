Mannheim. (alb) Am Ende kam alles so, wie es die RNZ vermutet hatte: Prof. Hans-Jürgen Hennes wird neuer Medizinischer Geschäftsführer des Mannheimer Uniklinikums. Der Aufsichtsrat sprach sich am Freitag einstimmig für den 61-Jährigen aus, der seit 2015 in gleicher Funktion beim Städtischen Klinikum in Karlsruhe tätig ist.

Zweiter Mann der Doppelspitze ist Freddy Bergmann. Er ist in Mannheim bereits Geschäftsführer für den wirtschaftlichen Bereich, bislang allerdings mit der Einschränkung "bis auf Weiteres". Eigentlich wollte Bergmann nach Frankfurt wechseln. An der dortigen Uniklinik hatte sich der Krankenhausmanager als Kaufmännischer Direktor beworben und galt als aussichtsreichster Kandidat. Bergmann und Hennes werden jeweils Fünfjahresverträge unterzeichnen, die gleichzeitig beginnen sollen, wie ein Krankenhaussprecher sagte. "Voraussichtlich im ersten Quartal 2019" werde das neue Führungsduo starten.

"Das genaue Datum hängt davon ab, wann Prof. Hennes zur Verfügung steht", erklärte der Sprecher weiter. Der Mediziner und der Manager kennen und schätzen sich. Von 2011 bis 2014 gehörten sie dem vierköpfigen Führungsgremium des Städtischen Klinikums München an. Beide würden den eingeschlagenen Restrukturierungsprozess im Mannheimer Uniklinikum weiter vorantreiben, sagte der Aufsichtsratschef und Oberbürgermeister Peter Kurz. Bergmann sichere die "notwendige Kontinuität", während Hennes bei seinen früheren Stationen Themen angepackt habe, die für die Zukunft des Kurpfälzer Krankenhauses eine wichtige Rolle spielten.

Exemplarisch nannte Kurz "die Optimierung des medizinischen Leistungsspektrums, die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und die Planung von komplexen Neubauten". Hennes folgt auf Prof. Frederik Wenz, der Anfang 2019 als Vorstandschef an das Freiburger Uniklinikum wechselt. Bergmann übernahm im Frühjahr seinen Posten von Jörg Blattmann, der seinen Hut genommen hatte.