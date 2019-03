Mannheim. (leo) Nein - seine Lieblingsspeise Spätzle hat der bekennende Schwabe im festlich geschmückten Saal des MVV-Casinos nicht serviert bekommen. Doch die wieder einmal exzellent komponierte Menüfolge der "Rustikalen Feinschmeckerchuchi" hat Turnlegende Eberhard "Ebse" Gienger anlässlich des "Mannheimer Herrenessens" ebenso gemundet. Der 67-Jährige wurde von der Hobbyköchevereinigung mit der "Mannheimer Kochschürze" ausgezeichnet. Obwohl Gienger eingestand, "zwar ein lausiger Koch, dafür aber ein fantastischer Esser" zu sein.

Doch das, so Europas ranghöchster Hobbykoch Bert Schreiber, sei nicht die Voraussetzung für die Ehrung. Vielmehr erhält derjenige das begehrte Utensil, "der außergewöhnliche Leistungen erbracht und es verstanden hat, in seinem Metier erfolgreich zu rühren". Und das treffe auf den Welt- und Europameister sowie Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal in der Tat zu.

Eberhard Gienger sei nicht nur ein Vorzeigeathlet und Vorbild des deutschen Sports, sondern auch ein hochgeachteter und beliebter Politiker, würdigte Schreiber den neuen Preisträger, der seit 2002 für die CDU im Bundestag sitzt und dort sportpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist.

Am neuen Kochschürzenträger, der übrigens über 5000 Fallschirmabsprünge hinter sich hat, falle sofort dessen gewinnendes Lächeln auf, so Bert Schreiber, der die Preisverleihung moderierte. Seine erste Verbindung zur Kulinarik habe Gienger als Student gehabt, als er das Kultgericht Toast Hawaii in einer Pfanne mit Deckel zubereitete. "Alles, was auf der Toastscheibe war, war anschließend genießbar, der Rest allerdings schwarz, aber er hat alles tapfer aufgegessen", erzählte Schreiber.

Wie immer, und das bereits seit 50 Jahren, eröffnete der mittlerweile 85-Jährige die Veranstaltung mit dem Satz "Wer hier isst, ist wer". Geladen waren genau 111 Herren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Show und Sport. Nach dem obligatorischen Champagner-Trunk aus einem überdimensionalen Löffel ("Was rein kommt, bestimmt der Geehrte.

Was drin ist, muss raus") nun mit Schürze und passender Kochmütze ausgestattet, hielt der Eberhard Gienger eine bisher einmalige Dankesrede, in der er auswendig über Gedichte von Wilhelm Busch, Erich Kästner, Joachim Ringelnatz und Eugen Roth sein Leben Revue passieren ließ. Dabei erfuhr die Herrenrunde unter anderem, dass der gebürtige Künzelsauer zunächst Fußball gespielt hat und erst danach zum Turnen gekommen ist.

Der neue Kochschürzenträger reiht sich in die Liste weiterer Prominenter ein, von denen bei der diesjährigen Zeremonie mit Showmaster Max Schautzer (1998), dem ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (2000), Organist Franz Lambert (2001), dem früheren Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hundt (2007), Prinz Leopold von Bayern (2011), dem Publizisten Hugo Müller-Vogg (2016) und dem Physiker und Astronauten Ulf Merbold (2017) gleich sieben der nunmehr 52 Schürzenträger anwesend waren.