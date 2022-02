Von Volker Endres

Mannheim. Auf dem Militärgelände Coleman im Stadtbezirk Sandhofen befindet sich der größte Umschlagplatz der US-Armee in Deutschland. Zwischen Blumenau und Scharhof lagern auf dem Areal Fahrzeuge, Gerätschaften und Panzer. Anwohner haben dort in den vergangenen Tagen verstärkte Aktivitäten der amerikanischen Streitkräfte registriert. Die Vermutung liegt nahe, dass dies mit der sich zuspitzenden Krise in der Ukraine zu tun haben könnte.

*

Es klingt heute wie eine finstere Vorhersage: "Bis Russland benutzen wir alle dieselbe Spurbreite" erklärte Klaus Hopbach im Jahr 2015 bei einer der letzten Begehungen der Militärfläche im Mannheimer Norden. Als Leiter des Bereichs Militärlogistik der Deutschen Bahn wollte er nur die Reichweite des Umschlagplatzes verdeutlichen. Die Bahn gilt als wichtiger Bestandteil der "Schnellen Eingreiftruppe" der Nato, die so auch den Partnern zu Hilfe kommt. Mit Blick auf die aktuell angespannte Lage zwischen Ukraine und Russland könnten also tatsächlich wieder Züge aus Mannheim in Richtung Osten aufbrechen – von einer Militärfläche, die vor sieben Jahren beinahe schon für die zivile Nutzung an die Bundesrepublik zurückgegeben wurde.

"Es gab damals jede Menge Pläne", erinnert sich Jürgen Wolf. Der Vorsitzende der Bürgervereinigung Sandhofen weiß noch von vielen Ideen für die sich damals abzeichnende Brachfläche. Eine Ruderregattastrecke, Renaturierung, hochwertige Wohnbebauung oder auch ein Autohof für Fernfahrer auf Mannheimer Gemarkung – es habe damals viele Vorschläge gegeben. "Aber letztlich sind wir in der Phase der Ideenfindung stecken geblieben", so Wolf.

Wenige Tage vor der Übergabe des Geländes ruderten die Streitkräfte zurück, erklärten noch unter Präsident Barack Obama Coleman im Rahmen der Krim-Krise zum unverzichtbaren Stützpunkt. Eine Einschätzung, an der sich seitdem nichts geändert hat. Nur die Einstufung ist mittlerweile anders. Aus den Coleman-Barracks wurde Coleman Work-Site, eine Einsatzstelle. "Hier lebt niemand mehr", hatte 2015 Army-Sprecher Gregory Jones erklärt.

In Sandhofen verfolge man die Entwicklung entspannt, so Wolf. "Wir leben hier in guter Koexistenz mit den Streitkräften", versicherte er. Jetzt berichten Augenzeugen von verstärktem Fahrzeugverkehr und frisch gepflegten Bahngleisen. Die Anwohner tangiere die verstärkte Aktivität nicht, so Wolf. "Es war schlimmer, als Coleman noch in der Hubschrauberflugroute lag." Das habe sich mittlerweile beruhigt. Und auch Flugbewegungen gebe es kaum noch von dem Rollfeld, das vor ein paar Jahren noch als Alternative für einen zentralen und für Großflugzeuge geeigneten Flugplatz der Metropolregion im Gespräch gewesen war. "Dagegen hätte es massiven Widerstand aus Sandhofen gegeben", ist sich Wolf sicher.

Für die aktuellen Aktivitäten gelte das nicht. Eventuell auch, weil sich die Amerikaner aus dem Stadtbild verabschiedet haben: "Sie tauchen praktisch nicht mehr auf." Und auch verstärkte Flugbewegungen wurden von Coleman in der jüngsten Krise im Osten nicht registriert. Trotzdem bleibe eine gewisse Unsicherheit. "Bis vor ein paar Jahren war das Verhältnis noch sehr offen und man kam ohne Probleme auf das Gelände. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall", sagt Wolf. Und wo es abgeschottete Bereiche gibt, da gibt es auch Spekulationen.

Im Jahr 2015 erklärte General Ben Hodges als Kommandant der US-Heeresstreitkräfte in Europa die Wiederinbetriebnahme von Coleman als "Reaktion auf die Aggression Russlands". Damals habe man in Sandhofen noch gehofft, dass es sich dabei um eine vorübergehende Maßnahme gehandelt habe. "Mittlerweile hat sich die Situation aber wohl verfestigt", sagte Jürgen Wolf, der nicht damit rechnet, dass sich die Wünsche und Vorstellungen der Anwohner für eine zivile Nutzung des Geländes verwirklichen lassen.

Jetzt noch weniger als vor ein paar Monaten.