Von Marion Gottlob

Heidelberg/Mannheim. Alles begann 2012, als Jürgen Franssen für die Einladungen zu seiner Hochzeit den Text selbst im Bleisatz setzen und dann auch die Karten persönlich drucken wollte. Dafür suchte er eine Druckerei, die noch über die traditionelle Technik des Buchdrucks verfügte. Zunächst vergeblich, bis er einen Tipp bekam. In der Druckerei des Druckermeisters Armin Kausch in Mannheim konnte Jürgen Franssen tatsächlich seine Karten eigenhändig gestalten.

Im Gespräch sagte Kausch wie nebenbei: "Ich möchte die Druckerei verkaufen." Im Kopf von Jürgen Franssen war schnell nur ein Gedanke: "Jetzt oder nie." In wenigen Wochen wurden die beiden handelseinig - und so wurde Jürgen Franssen zum Eigentümer der Druckerei "AK Werkstatt für handwerkliche Druckkunst". Nun wird diese Druckerei nach Heidelberg verlegt.

In dieser Druckerei soll bewusst die Kunst des traditionellen Buchdrucks und Bleisatzes bewahrt werden: Im 15. Jahrhundert hat Johannes Gutenberg die Grundlagen für den europäischen Buchdruck erfunden. Der "Buchdruck" ist der Druck mit beweglichen Lettern. Die druckenden Teile sind erhaben. Abgedruckt werden nur die hochstehenden Linien und Flächen. Mit dieser Erfindung konnten mehr Bücher gedruckt werden, mehr Menschen konnten Wissen erwerben.

"Rund 500 Jahre lang, bis in die 1960er Jahre, waren der Buchdruck und der Bleisatz die häufigsten Verfahren, Texte zu drucken und zu reproduzieren", so Jürgen Franssen, "erst mit der Einführung der Offset-Technik und des Fotosatzes sowie mit der Digitalisierung wurde das Verfahren wirtschaftlich unrentabel und verschwand aus den Druckereien und damit auch aus dem Blick der Öffentlichkeit."

Hunderte von Farbtöpfen gehören in der Druckwerkstatt zum Inventar.

Jetzt besteht die Gefahr, dass sowohl die Technik wie das Wissen um die Wurzeln unserer Schrift in Vergessenheit geraten. Aber es gibt seit einigen Jahren eine Gegenbewegung: Es wurden 2018 die künstlerischen Drucktechniken in das "Bundesweite Verzeichnis der Immateriellen Kulturerbes" aufgenommen. Im Jahr 2013 wurde in Dresden der "Verein für die Schwarze Kunst" gegründet, dem Jürgen Franssen seit 2015 vorsteht und dessen dichtes Netzwerk der neuen Werkstatt eine große Hilfe sein wird. In der Druckerei von Jürgen Franssen werden die alten Techniken noch richtig erfahrbar gemacht. Er erklärt: "Hier wird Schrift auf eine geradezu sinnliche Weise erfahrbar."

Die Druckerei hat ursprünglich ihren Sitz in Mannheim. Druckermeister Kausch war spezialisiert auf Akzidenz-Druck, also auf Drucke in kleinen Auflagen, zum Beispiel Einladungen, Visitenkarten und Broschüren. Nun soll daraus eine Heidelberger Werkstatt werden, in der auch Vorführungen, Kurse und Workshops angeboten werden. So wird es über Janina Reibold, akademische Mitarbeiterin am Germanistischen Seminar, eine Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg geben. Die Germanisten Maximilian Kramer, Leonard Keidel und David Fischer, ebenfalls Mitglieder im "Verein für die Schwarze Kunst", stehen schon bereit, Hand anzulegen und ihr Wissen weiterzugeben. Die Studierenden sollen erleben, wie früher Texte gesetzt und gedruckt wurden. Auch Veranstaltungen für Schüler sind geplant.

Jürgen Franssen demonstriert, wie der „Heidelberger Tiegel“ funktioniert – der Tiegel war eine der erfolgreichsten Druckmaschinen der Welt.

Schmuckstücke der Druckerei sind drei Modelle des "Heidelberger Tiegel-Druckautomaten" der Heidelberger Druckmaschinen AG: Er hatte erstmals einen automatischen Papiertransport und arbeitete schneller als andere Modelle. Der "Heidelberger Tiegel" wurde weltweit verkauft. Franssen sagt: "Es war wohl die meistverkaufte Druckmaschine der Welt." Die Serienherstellung begann im Jahr 1921 - für das Jahr 2021 planen Jürgen Franssen und Janina Reibold die Feier des Jubiläums mit Vorträgen zur Geschichte des Drucks in Heidelberg.

Auf zwei der insgesamt drei "Heidelberger Tiegel" können auch Heißfolienprägungen vorgenommen werden: Mit dieser Technik können Drucksachen auch mit feinen graphischen Motiven optisch und haptisch aufgewertet werden. "Wer eine solche Visitenkarte in die Hand nimmt, fühlt das Relief - das prägt sich ins Gedächtnis ein", so Franssen. An einem Hand-Tiegel können große und kleine Besucher per Hand eigene, kleine Texte drucken. "Das Klackern macht vor allem Kindern Spaß."

Es wird eine Zusammenarbeit mit Künstlern und Graphikern für künstlerisch-gestalterische Projekte wie auch mit Werkstätten und Museen in der Region (zum Beispiel mit der "Druckwerkstatt" in Mosbach und der "Werkstatt für Druckgrafik Slowtype" in Ludwigshafen) geben. Ebenso sind Kurse zur digitalen Textverarbeitung und Typographie mit der "artes liberales universitas" von Clemens Bellut in Vorbereitung. Dazu betont Franssen: "Wir sind keine Nostalgiker - wir wollen einen Teil der Tradition des Buchdrucks in der Region bewahren und auch die moderne, digitale Typographie berücksichtigen."

Jürgen Franssen hat Klassische Archäologie, Kunstgeschichte und Christliche Archäologie in Bonn und Heidelberg studiert. 2003 folgte die Promotion. Seit 2009 ist er freiberuflich in den Bereichen Lektorat und Buchgestaltung tätig. Er hat unter anderem Lehraufträge an der Universität Heidelberg und gibt Workshops zur Einführung in den Bleisatz und Buchdruck an der Hochschule Mannheim. Für die Heidelberger Universitätsbibliothek gestaltete er eine Ausstellung zur Buchkunst des frühen 20. Jahrhunderts. Nach diesem Konzept wird eine Ausstellung in Leipzig folgen. In Heidelberg wird die Druckwerkstatt voraussichtlich im August in Wieblingen neu eröffnet.

Mehr Infos unter www.ak-druckkunst.de und www.verein-fuer-die-schwarze-kunst.de