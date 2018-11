Bei dem Auffahrunfall auf der A 6 vor der Baustelle bei Mannheim-Sandhofen wurden acht Fahrzeuge aufeinandergeschoben. In vier Autos wurden Menschen eingeklemmt. Foto: Priebe

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Als Oberstaatsanwältin Christina Arnold auf das Ausmaß des schweren Unfalls am 9. Juni 2017 auf der Autobahn A6 bei Mannheim-Sandhofen mit zwei Toten und elf Verletzten zu sprechen kommt, können zwei Männer ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Da ist zum einen der angeklagte Lkw-Fahrer (33): Der Hesse hat das Unglück ausgelöst und ist damals mit seinem Laster auf ein Stauende gekracht - ungebremst und mit 85 km/h auf dem Tacho, wie Arnold vorträgt. Im Auto vor dem Lastwagen starben eine Frau und ihre Tochter, der Familienvater am Steuer ist seither ein Pflegefall.

Mit dem schweren Schicksalsschlag leben muss der Sohn aus dem Raum Ulm. Er saß nicht in dem Auto und tritt in dem am Dienstagmorgen begonnenen Prozess vor dem Amtsgericht Mannheim als Nebenkläger auf. Der Lkw-Fahrer will sich bei ihm entschuldigen, doch das lehnt der Mann ab.

Richterin Gabriele Schöpf möchte fernab der Emotionen nicht nur den Fall aufklären. "Helfen Sie mit", appelliert sie an die Adresse des Angeklagten, "nicht nur, um sich zu entlasten, sondern auch um dazu beizutragen, dass so etwas nicht mehr vorkommt." Mit tränenerstickter Stimme lässt der 33-Jährige den 9. Juni vergangenen Jahres Revue passieren. Er sei ausgeruht zwischen 6 und 7 Uhr aufgestanden, habe gefrühstückt und sich anschließend mit dem Sattelschlepper auf den Weg gemacht von Hanau zum Großlager des Lebensmitteldiscounters Edeka in Heddesheim. Dort habe er dann drei bis vier Stunden beim Ausladen der Paletten auf dem Auflieger des Lkw geholfen und auch eine Pause eingelegt.

Nächstes Ziel sollte Gimbsheim sein. Drogen oder Alkohol waren während der Fahrt nachweislich nicht im Spiel. In Rheinhessen sollte der Lkw neu beladen werden, danach wollte der Fahrer Feierabend machen.

Doch dazu kam es nicht. Kurz nach 17 Uhr verließ der 33-Jährige die A5 und wechselte auf die A6 in Richtung Saarbrücken. Einen Stau will der Fahrer nicht erkannt haben.

"Dann hat der Notbremsassistent plötzlich rot geblinkt und laut gepiept. Ich habe mit voller Kraft gebremst - aber die Autos waren schon ganz dicht vor mir", erinnert sich der Angeklagte. Auf Nachfrage räumt der 33-Jährige ein, vielleicht zu lange in den Außenspiegel geschaut zu haben. "Man kann also sagen, dass Sie zu spät reagiert haben?", fragt der Nebenkläger-Anwalt. Der Fahrer nickt.

Ein klarer Fall also? Im Gegenteil. Anklägerin Christina Arnold geht davon aus, dass der 33-Jährige seinen Notbremsassistenten vor Fahrtantritt ausgeschaltet hat, um schneller voranzukommen. Das bestreitet der Fahrer, und abgesehen davon hätte er dann ja das Leuchten und Piepen des Systems nicht wahrnehmen können.

Und warum hat nicht der technische Assistent den Laster gebremst? Aufklärung erhofft sich das Gericht von gleich vier Zeugen des Lkw-Herstellers Daimler. Die Recherchen "der Kollegen von der Unfallforschung" ließen darauf schließen, dass das Notbremssystem aktiviert und funktionsfähig gewesen sei, sagt ein Teamleiter des Konzerns im Zeugenstand. Beides sei aber nicht hundertprozentig belegbar. "Es gibt ja keine Blackbox."

Der Assistent sei kein automatisiertes System. Will heißen: Nach den ersten beiden Eskalationsstufen - also dem Leuchten und Piepen - würde der Laster nur dann ab- und schließlich vollgebremst, wenn der Fahrer bis dahin nichts unternommen hat. Das passt jedoch nicht zu den Aussagen des Fahrers, der den Stau erst wenige Meter vor dem Aufprall gesehen haben will. Bis dahin hätte das System eingreifen müssen, kontrolliert es doch auch den Sicherheitsabstand.

Da die Befragung der Daimler-Beschäftigten kaum Licht ins Dunkel bringt, will das Gericht zum nächsten Verhandlungstag am kommenden Montag einen Mitarbeiter der "Fachabteilung" des Konzerns laden. Nach Angaben seines Verteidigers sitzt der 33-Jährige wieder am Lkw-Steuer. Sein Arbeitgeber sei sehr verständnisvoll.

Die Staatsanwaltschaft hatte beantragt, dem Mann den Führerschein abzunehmen. Einen entsprechenden Beschluss nahm Richterin Schöpf noch vor der Verhandlungen zurück, nachdem sie von dem Verteidiger auf den Daimler-Bericht und das aktivierte Notbremssystem hingewiesen worden war. Im Falle einer Verurteilung drohen dem 33-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung von zwei Menschen und fahrlässiger Körperverletzung in elf Fällen bis zu vier Jahre Haft.