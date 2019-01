Von Daniel Bräuer

Mannheim. Der Film ist für Zuschauer schwer zu ertragen. Zwei bärtige Männer, die Kalaschnikow im Anschlag, in den Ruinen von Palmyra. Schwülstig-triumphale Musik, dann schwingt einer der Bewaffneten eine hasserfüllte Rede. Derbe Flüche auf Angela Merkel, der Aufruf an "Brüder" in Deutschland, sich dem IS anzuschließen. Und schließlich richten sie die Waffen auf zwei vor ihnen kniende Gefesselte und richten sie hin.

"Es gibt Bilder, so brutal, dass sie den Kopf dessen, der sie sieht, nicht mehr verlassen", sagt Fritz Frey. Der Chefredakteur des SWR ist nach Mannheim gekommen, um über "Terrorismus und Medien" zu diskutieren. Den Clip aus der Propaganda-Abteilung des IS hat er entschärfen lassen. Die Opfer verpixelt, die Schießerei zum Standbild eingefroren. Und doch: Auch diese Version zeigt Frey nur zu Demonstrationszwecken - über den Sender gegangen ist sie nie.

"Darf man alle Bilder zeigen?", lautet die Leitfrage des achten Manfred-Fuchs-Kolloquiums, zu dem der Freundeskreis des Technoseums eingeladen hat. Peter Frank, als Generalbundesanwalt der oberste Terroristenjäger der Republik, gibt zunächst eine juristische Antwort: Ja, Journalisten dürfen das.

Der Paragraph im Strafgesetzbuch über gewaltverherrlichende Darstellungen nimmt Reporter ausdrücklich aus. "Journalisten, die sachlich berichten, werden sich nicht strafbar machen, wenn sie Bilder von Gewalttaten zeigen", so Frank. Dieses Reporterprivileg erklärt er so: "Journalismus stellt Bilder in den Kontext und ordnet sie ein. Das unterscheidet ihn von den sozialen Medien."

Dennoch bleiben Abwägungsfragen. "Terror lebt von dem Schrecken, den er in unseren Köpfen erzeugt", sagt Frank. "Und dazu braucht er Bilder."

Es ist eine Frage, die auch die RNZ-Redaktion immer wieder erreicht: Wieso berichtet ihr überhaupt von Anschlägen? Betreiben die Medien damit das Geschäft der Terroristen, die auf die öffentliche Wirkung ihrer Taten angewiesen sind - und das nicht erst seit dem IS und seiner modern ausgestatteten Medienabteilung?

Frank und Frey sind sich darin einig: "Es wäre falsch, wenn Medien keine Bilder mehr von Anschlägen zeigten", so der Generalbundesanwalt. Frey betont: "Selbst wenn wir die Bilder nicht zeigen können - über die Taten müssen wir berichten."

Während er sich auf dem Podium etwas knapp auf die "Chronistenpflicht" beruft, macht er in kleiner Runde deutlicher, was er damit meint: Anschläge haben Folgen. Es wird getrauert und beerdigt, Schutzmaßnahmen verschärft, Gesetze geändert - oder gar Kriege geführt. "Wir können nicht über die Reaktionen berichten, aber den Auslöser verschweigen", so Frey. Man könnte auch ergänzen, dass nur durch öffentliche Beleuchtung Sicherheitspannen und Fehler - siehe Fall Amri - aufgedeckt werden, sodass sie abgestellt werden können.

In Zeiten, in denen jeder eine internetfähige Kamera in der Hosentasche hat, wäre eine Nachrichtensperre "ohnehin anachronistisch". Was aber eben nicht heißt, dass alle Bilder gezeigt werden müssten.

Frank nennt zur Abstufung drei Beispiele. Fall eins: der Übergriff auf einen AfD-Abgeordneten in Bremen. Ein Überwachungsvideo zeigt, dass die Tat anders ablief, als zunächst behauptet wurde - kein Kantholz, keine Tritte. Insofern war die Veröffentlichung richtig, so Frank.

Beispiel zwei: Die Aufnahmen der einstürzenden Twin Towers am 11. September 2001 waren zwingend nötig, um die Dimension dieser einmaligen Terrorattacke darzustellen. Die Bilder von Menschen, die in ihrer Verzweiflung in die Tiefe sprangen, dagegen nicht.

Und noch weniger, Franks Beispiel drei, der kurze Clip, auf dem die Charlie-Hebdo-Attentäter in Paris einen am Boden liegenden Polizisten kurzerhand hinrichten. "War es notwendig, die letzten Momente eines sterbenden Menschen zu zeigen?", fragt Frank.

Aus journalistischer Sicht bestätigt dies Frey: "Kein Opfer soll durch unsere Berichterstattung ein zweites Mal zum Opfer werden." Deswegen hat er die Männer im IS-Video verpixeln lassen. Deswegen rät er allgemein davon ab, auf Liveberichterstattung zu schalten. Sein Ratschlag: "Erst mal abwarten, erst mal einordnen." Im Technoseum gibt es dafür Zwischenapplaus.