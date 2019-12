Von Manfred Ofer

Mannheim. Durstige Kehlen, wilde Tänze und immer eine Band, die dazu spielt. So stellt man sich einen traditionellen irischen Pub vor. All das bekam man bei "Irish Celtic. Spirit of Ireland" im Rosengarten serviert. Die beliebte Tanzshow von der Grünen Insel, die wohl einzige auf der Welt mit einem eigenen irischen Pub, sorgte zwei Stunden lang für beste Stimmung im gut gefüllten Saal.

Das Guinness auf dem Tresen, dahinter ein Bild von der "Titanic" und davor illustre Gäste, die sich über Gott und die Welt unterhalten. Das war das Bild, das sich dem Publikum bot, als sich der erste Vorhang hob. Es dauerte nicht lang, bis das junge Ensemble zum ersten Stepptanz bat. Die Show präsentierte eine Reise durch die irische Geschichte, die mit den sagenhaften Kelten begann und es längst auf die große Kinoleinwand geschafft hat.

Gerüst der Show war die Figur des Paddy Flynn (gespielt von Jonathan Agar), dem Besitzer des "Irish Celtic", der eine Menge zu erzählen wusste und dabei nicht mit Anekdoten sparte. Nicht zu vergessen der gälische Humor, den man in Irland mit der Muttermilch aufsaugt. Später kommen dann auch noch Guinness und das "Wasser des Lebens" dazu, wie man in Irland und Schottland den Whisky getauft hat.

Der Pub, erzählte Paddy zwischen den Songs munter weiter, sei die zweite Heimat der Iren. Ein magischer Ort, an dem man den Geistern der Vergangenheit begegnen könne, wenn man das nur wolle. Und er verriet auch gleich das Geheimnis, wie man sie erfolgreich beschwören könne: Einfach nur tief genug ins Glas schauen, das mit Whisky gefüllt sein sollte. Passend dazu gab ein Sänger auf der Bühne "Whisky in the Jar" zum Besten.

Der Erfolg von "Irish Celtic" ist ein globales Phänomen. Die Macher haben mit ihrer Tanzshow schon mehr als eine Million Zuschauer erfreut. Gastspiele gab es in vielen europäischen Ländern, aber auch schon in Neuseeland, Australien und der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong. Überhaupt, die Engländer. Mit den Nachbarn verbindet die Iren schon seit Jahrhunderten so etwas wie eine leidenschaftliche Hass-Liebe. Auch darüber wusste Paddy so manche Geschichte zu erzählen.

Nachdem ein Dudelsackspieler im wabernden Trockeneisnebel, der über der Bühne schwebte, den Geist der alten Druiden beschworen hatte, betrat Besuch aus Schottland den Pub. Mehrere kernige Bravehearts ließen bei einem Stepptanz ihre Kilts fliegen. Weshalb? "Nur unsere keltischen Brüder aus Schottland haben uns immer zur Seite gestanden", plauderte Paddy aus dem Nähkästchen der bewegten Geschichte seiner Insel.

Die sei im Lauf der Jahre "nicht nur von Barbaren und Engländern" heimgesucht worden, sondern auch von einer katastrophalen Hungersnot, die zahlreiche Iren zu Migranten gemacht hat. Millionen machten sich auf die Reise über den Großen Teich. Weit mehr als tausend von ihnen fanden Platz auf dem Passagierschiff "Titanic", die auf tragische Weise unterging. Mit einem englischen Kapitän am Steuer. Warum Paddy die Geschichte erzählte? Immerhin habe seine Mutter die Fahrt einst überlebt. Passend dazu gab es die Tanzszene aus dem Film "Titanic", mit Kate Winslet und Leonardo Di Caprio.

Dass der Tanz seiner Familie im Blut liegt, bewies im weiteren Verlauf Paddys Stammhalter, indem er tapfer mit einem Besen, auf dem Tresen und gegen die Jungs aus Dublin tanzte, die ihm seine Herzdame ausspannen wollten, was es zu verhindern galt. Dass ihm das am Ende gelang, war noch ein Guinness und natürlich viel Applaus wert.