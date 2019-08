Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die dritte Auflage der Tage der Industriekultur Rhein-Neckar knüpft an die erfolgreichen Vorjahre an. Weit mehr als 1000 Menschen besuchten in zehn Tagen insgesamt 30 Veranstaltungen, berichtet Veit Lennartz. "Die meisten waren ausgebucht", erzählt der Co-Vorsitzende des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur, während er im Seckenheimer Wasserturm die Besucher in Empfang nimmt.

Sie wollen Europas einziges Museum für funktionsfähige Antriebe, Steuerungen und Aufzüge ab dem späten 19. Jahrhundert kennenlernen. "Der Turm wird nur zu besonderen Gelegenheiten nach Voranmeldung geöffnet", erzählt Nico Jaletzky. Der junge Mann hat bei der Firma Lochbühler in Seckenheim eine Ausbildung als Mechatroniker für Aufzugsanlagen absolviert. Doch was er den Besuchern in den folgenden 90 Minuten erklärt, ist weit mehr als Aufzugstechnik. Es geht um Orts-, Familien- und Firmengeschichte sowie um Bauhistorisches und Industriekulturgeschichte.

Alles festgemacht an dem zwischen 1909 und 1911 erbauten, 38,5 Meter hohen Wasserturm. Der "Glatzkopp", wie die Seckenheimer ihr Wahrzeichen liebevoll nennen. Viele Jahre tat er zuverlässig seinen Dienst, bis er nach dem Anschluss des Stadtteils an die Mannheimer Wasserwerke überflüssig wurde. Die Familie Lochbühler rettete ihn 1978 vor dem Abriss und baute ihn liebevoll zum Aufzugmuseum aus.

Die Privatsammlung dokumentiert zugleich den Werdegang des Seckenheimer Familienunternehmens, das sich von der 1873 gegründeten kleinen Huf- und Wagenschmiede über Schlosserei und Mechanischen Werkstätte hin zur modernen Aufzugsbaufirma entwickelte. Eine bewegte Geschichte, verteilt auf fast 400 Quadratmeter, die man entweder über 164 Stufen oder den großen Panoramaaufzug mit Hydraulikantrieb erreicht. Neben einem zwischen 1940 und 1955 betriebenen Tabakbüschelaufzug, einem Küchen- und einem Odenwälder Mühlenaufzug ist auch ein funktionsfähiger Paternoster zu sehen. Über die schicke Holzkabine des Aufzugs, der einmal im Heidelberger Polizeipräsidium seinen Dienst tat, staunen die Besucher nicht schlecht. "In dem Gebäude war vorher ein Hotel", erklärt Jaletzky die noble Eleganz der wertvollen Leihgabe, die nur von einem Seil getragen wird. "Wir haben das lange selbst nicht gewusst, bis es uns eine Dame bei einer Führung erzählt hat."

Am Beispiel eines Personenaufzugs erklärt er, wie man die Tragkraft berechnet und wie die Fangvorrichtung (Notbremse) funktioniert. Eine Vielzahl von Ruf- und Kabinentableaus sowie Stockwerksanzeigen verdeutlicht den optischen und technischen Wandel. Jaletzky zeigt auf ein altes Motorrad. "Damit fuhr der Monteur früher zum Kunden und hatte kaum mehr als seine Werkzeugtasche dabei. Ich bin heute mit einem vollausgestatteten Kleinbus unterwegs", sagt er. Eine Anekdote, die die Historie des Aufzugsbaus und die Firmengeschichte anschaulich beschreibt.

Veit Lennartz freut es, dass der "Glatzkopp" wieder in die Tage der Industriekultur aufgenommen wurde. Neben Exkursionen und Führungen habe man auch gesellschaftspolitische Themen wie Obdachlosigkeit und die Mannheimer Stadtentwicklung am Beispiel des Glücksteinquartiers aufgegriffen. Ein Konzept, dass der Verein ab September im regulären Jahresprogramm fortführt. Die Wanderausstellung "Wassertürme und Wasserwege" ist ab dem 28. September in Plankstadt zu sehen.

Info: Das komplette Programm der Tage der Industriekultur gibt es im Internet unter www.rhein-neckar-industriekultur.de