Mannheim. (RNZ) Einsamkeit, soziale Isolation, finanzielle Sorgen und Existenzängste: Die Coronakrise zeigt viele Begleiterscheinungen, die mehr und mehr Menschen betreffen. Deshalb bieten soziale und medizinische Einrichtungen in Mannheim telefonische Beratung an. Dabei geht es nicht nur darum, Menschen aus einer finanziellen Notlage zu helfen, sondern auch darum, ihnen in ihrer Einsamkeit beizustehen:

Diakonisches Werk: "Gerade wir als Sozialverband können und wollen Menschen in Not jetzt nicht im Stich lassen", sagt Michael Graf, Direktor des Diakonischen Werks Mannheim. Unter der Telefonnummer 0621 / 28 000 334 sind von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr Fachberater erreichbar, die Fragen in der Sozialberatung beantworten können. Dazu gehören Bereiche wie Schulden und Finanzen, Erziehung und Familie, Arbeitslosigkeit und Migration. Insgesamt arbeiten 18 Fachberater bei dieser Hotline.

Vor allem ältere und alleinstehende Menschen leiden in Corona-Zeiten immer mehr unter der sozialen Isolation. "In der Nachbarschaftshilfe erleben wir, dass viele unserer Kunden seit Tagen kein längeres Gespräch mehr geführt haben", sagt Graf. Aktiv zuhören und Trost spenden sei derzeit unendlich wichtig. Einsame Menschen können sich ebenfalls unter der Telefonnummer melden und mit erfahrenen Mitarbeitern sprechen. Diese hätten sich aus unterschiedlichen Abteilungen freiwillig für das Zuhör-Telefon gemeldet.

Zentralinstitut für seelische Gesundheit: Speziell für einsame Senioren hat das Zentralinstitut ein Sorgentelefon eingerichtet. Ein Team aus Ärzten und Psychologen bietet Menschen über 65 Jahre psychiatrische und psychologische Beratung per Telefon an. "Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Menschen momentan verunsichert und machen sich Sorgen", erklärt eine Sprecherin des Instituts. Durch das Kontaktverbot fehle vielen der persönliche Austausch mit anderen Menschen, was die Situation zusätzlich erschwere. Da vor allem ältere Menschen durch das Coronavirus gefährdet sind, sei es besonders wichtig, sie zu schützen und bei ihren alltäglichen Herausforderungen zu unterstützen.

Das Zentralinstitut bietet daher eine telefonische Beratung für Personen über 65 Jahre an. Denn Austausch und unterstützende Informationen sind momentan wichtiger denn je. Die Telefonberater klären auf über Risiken, die durch das Coronavirus bestehen, und informiert über sinnvolle Verhaltensregeln.

Außerdem bieten sie psychiatrische und psychologische Beratung, Psychotherapie und gibt wertvolle Hilfestellungen, wie Senioren ihren Alltag in der Quarantäne besser strukturieren können. Informationen zu praktischen Hilfen für die alltägliche Versorgung runden das Angebot der Telefonberatung ab. Das Team ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der 0621 / 170 330 30 erreichbar.

Johanniter-Unfall-Hilfe: Die Mannheimer Regionalgeschäftsstelle der Johanniter Unfallhilfe verweist auf ihr bundesweit geschaltetes Zuhör-Telefon. "Für alle, die sich allein fühlen und niemanden zum Austausch haben, kann das eine Hilfe sein. Es ist ein kostenfreies Angebot an alle, denen ein freundliches Gespräch helfen könnte, die aktuelle Situation besser zu überstehen", heißt es in einer Pressemitteilung der Johanniter. Das Zuhör-Telefon ist unter der kostenfreien Rufnummer 08000 / 300 700 erreichbar. Von Montag bis Sonntag jeweils von 9 bis 19 Uhr hören geschulte Mitarbeitende zu und geben Hilfestellung bei Fragen – anonym und ohne Zeitdruck. Das Angebot ist keine klassische Telefonseelsorge. Bei Bedarf werden weiterführende Angebote vermittelt.