Mannheim. (pol/slb) Ein 19-jähriger Deutscher und 21-jähriger Syrer gerieten am Sonntagmorgen körperlich aneinander. Anfangs stritten sie sich in der Lindenhof-Unterführung am Mannheimer Hauptbahnhof. Dann schubste der 21-Jährige den Jüngeren, woraufhin dieser den Syrer schlug und trat. Laut der Bundespolizei Karlsruhe erlitt der Ältere dabei leichte Verletzungen an der Unterlippe und am Kopf.

Da die Unterführung videoüberwacht war, wurde die Bundespolizei auf die beiden jungen Männer aufmerksam. Die Beamten schritten ein, bevor sich die Streitenden weiter verletzten und nahmen vor Ort die Personalien des 19-Jährigen und seiner zwei Begleiter auf. Anschließend durften die drei Befragten gehen.

Der 21-jährige Verletzte wollte sich nicht ärztlich versorgen lassen. Seine Wunden dokumentierte die Polizei zur Beweissicherung. Danach konnte auch er in Begleitung von zwei Freunden seinen Weg fortsetzen.