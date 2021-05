Mannheim. (RNZ/ppf) Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) schließt am Dienstag, 6. April 2021, die Umstellung ihres Fahr- und Dienstplanprogramms auf ein neues System ab. Da mit diesem System täglich die Fahrpläne und Fahrtzeiten verarbeitet werden, kommt es an diesem Tag im gesamten rnv-Verkehrsgebiet zum Ausfall einiger Fahrgastinformationen.

Für die Anzeigen auf Fahrscheinautomaten, die start.info-App, den Alexa-Sprachassistenten sowie die "DFI-Light", also die kleineren Fahrgastinformationstafeln an Haltestellen, können am 6. April nur die Sollzeiten der Linien angezeigt werden. Das bedeutet, dass nur die laut Regelfahrplan vorgesehene Ankunftszeit der Fahrzeuge an der Haltestelle angegeben wird, nicht die mit dem konkreten Fahrtverlauf abgeglichene Echtzeit. Dies betrifft jedoch nicht die Fahrgastinformationstafeln an allen zentralen Umstiegshaltestellen, da diese aus anderer Datenquelle gespeist werden.

Das Umstellungsdatum für die Inbetriebnahme des neuen Systems wurde bewusst auf den Tag nach den Osterfeiertagen und in die Ferien gelegt, da aktuell mit noch geringerem Fahrgastaufkommen und mit einem sehr ruhigen Betriebsablauf zu rechnen ist. Dennoch bittet die rnv ihre Fahrgäste im Vorfeld um Nachsicht, falls es im Lauf des Dienstags zu kleineren Informations-Ausfällen kommen sollte.