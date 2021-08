Von Volker Endres

Mannheim. Eine Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung hielt Richter Holger Hamm am Amtsgericht Mannheim wegen Bestechlichkeit im Amt für tat- und schuldangemessen. Ein heute 26-jähriger Mann hatte als Auszubildender im Vollzugsdienst Geld, Mobiltelefone und auch Drogen in die Mannheimer Haftanstalt geschmuggelt. Mit dem Urteil folgten die Richter dem Antrag der Verteidigung, die unter anderem auf das umfassende Geständnis verwiesen hatte, durch das mehr Fälle aufgeklärt wurden als durch die Ermittlungsarbeit der Polizei.

"Die Frage nach der Bewährung war nicht einfach", räumte der Vorsitzende Richter mit Blick auf die Öffentlichkeitswirkung ein. Immerhin war der 26-Jährige als angehender Beamter der Justizvollzugsanstalt (JVA) in einem sensiblen Bereich tätig. Deshalb müsse die Strafe abschrecken. Andererseits wollten die Richter der Kammer aber auch dem umfassenden Geständnis des Mannes und den besonderen Begleitumständen Rechnung tragen.

Denn es hatte gleich zwei Versäumnisse der Justizvollzugsanstalt gegeben. Zum einen werden die Angestellten vor Schichtantritt nicht durchsucht, und zum anderen musste der damals 25-Jährige bereits als Auszubildender allein mit Gefangenen den Dienst auf dem Gang, etwa bei Essensausgabe, oder Aufsichtspflichten verrichten. "Normalerweise müsste da ein erfahrener Beamter mit dabei sein", so Verteidigerin Andrea Combé. Und dann war der Mann auch noch gleich an zwei "Hochkaräter" unter den Insassen geraten. "Ich war naiv, und die haben das ausgenutzt", fasste er den Hergang kurz und knapp zusammen.

Seine Naivität hat dem jungen Mann aus Lampertheim zwei große Chancen im Berufsleben verbaut. So hatte er eine Lehre bei der BASF in Ludwigshafen nicht abgeschlossen, weil er sein Augenmerk zu sehr auf seine Freizeit als Pokerspieler und zu wenig auf den Arbeitgeber gelegt hatte. Und seine Zukunft als Beamter auf Lebenszeit ist mit dem erwiesenen Vorwurf der Bestechlichkeit zerstört. Immerhin habe er die Fähigkeit, immer wieder auf die Füße zu kommen, ist aktuell für die Sicherheit in einer Einkaufspassage zuständig und hat eine Ausbildungsstelle als Fertigungsmechaniker in Aussicht – die aber auch an den Ausgang dieses Verfahrens geknüpft sei, erklärte er vor Gericht.

"Wir hatten Erkenntnisse, dass in der JVA mit Drogen und überteuerten Handys gehandelt wird", erklärte ein Ermittlungsbeamter im Zeugenstand. Dabei sei der 26-Jährige ins Visier geraten. Eine Telefonüberwachung deckte dabei im Juli 2020 auf, dass er im Auftrag eines Gefangenen Drogen und vier Mobiltelefone in die Haftanstalt bringen sollte, und verhinderten das Geschäft. Immerhin machte der junge Mann reinen Tisch, verriet, dass er bereits zuvor zwei Mal Mobiltelefone und einmal 500 Euro Bargeld in die JVA geschmuggelt hatte.

Der größte Fehler sei dabei der Geldtransfer gewesen. Mit dem habe schließlich alles angefangen. "Danach hatte er mich in der Hand, und das hat er ausgenutzt", sagte der 26-Jährige mit Blick auf den gesondert verfolgten "Geschäftspartner". Der stellte die Geldübergabe hingegen als reinen Freundschaftsdienst dar, wollte mit dem Geld Schwarzgebranntes von einem Mitgefangenen für eine kleine Geburtstagsfeier hinter den Gefängnismauern kaufen.

"Wenn er danach Nein gesagt hätte, wäre das für mich okay gewesen", hieß es in einer verlesenen Aussage vor Gericht. Das sah der junge Mann anders: "Wenn ich Nein gesagt hätte, dann hätte er mich verraten." Immerhin: Von den drei ersten geglückten Übergaben erfuhr die Polizei erst durch die Aussage des Beschuldigten. Ein großer Pluspunkt bei der Entscheidung für das relativ milde Urteil der Richter.