Von Karin Katzenberger-Ruf

"Erwachsene ohne Begleitung von Kindern haben keinen Zutritt!" Dieses Baustellenschild gilt für den Spielplatz "unter Dach" in der ehemaligen Ausstellungshalle im Pflanzenschauhaus. Auf 400 Quadratmetern gibt es vor allem Sand satt. Etwa 20 Lkw-Ladungen passen rein. Der Spielplatz zum Buddeln und Bauen ist inzwischen ganzjährig geöffnet und wird besonders bei Schmuddelwetter gern genutzt.

STECKBRIEF Name: Luisenpark Lage: Theodor-Heuss-Anlage 2, Mannheim Besonderheiten: Das Pflanzenschauhaus samt Indoor-Spielplatz Öffnungszeiten: Im Februar 9 bis 16.30 Uhr, ab März abends länger Eintritt: Im Februar 4 Euro Erwachsene, 2 Euro für Kinder (6-15 Jahre), März bis Oktober doppelter Preis Kontakt: Besucherservice Telefon 06 21/41 00 50; E-Mail: information@stadtpark-mannheim.de Homepage: www.luisenpark.de

Winter im Luisenpark: Da ist es naheliegend, sich zunächst mal im 1958 eröffneten und stetig erweiterten Pflanzenschauhaus umzuschauen. Nicht nur, weil dort im Dschungel die Bananen von den Bäumen wachsen, sondern auch wegen der Kakteenlandschaft vor malerischer Kulisse, der Riesenfarne, der Reptilien, der bunten Fische in den Aquarien und der frei fliegenden Schmetterlinge. Doch auch auf dem Weg dorthin gibt es einiges zu entdecken.

Die Leiterin des Parks, Ellen Oswald, schuf aus gärtnerischer Sicht neue Blickwinkel, ließ verloren gegangene Sichtachsen freilegen. Mit ihr durch das Gelände zu streifen, ist eine Offenbarung. Es ist ein kalter Januartag, die Stiefmütterchen liegen flach auf der Erde. "Die gehen nicht ein, die richten sich wieder auf" weiß die Fachfrau, die als Farbtupfer gelbes Heidekraut pflanzen ließ, wo momentan noch Abertausende Tulpenzwiebeln dem Frühlingserwachen entgegen schlummern.

An anderer Stelle wiegt sich das China-Schilf im Wind, werden das rötliche Holz des Hartriegels oder einige "Winterblüher" zur Augenweide oder sind auf den Wasserflächen kleine Eisskulpturen entstanden. Gehölze ohne "Grünzeug" haben ebenfalls eine Eigendynamik entwickelt, stehen in teils bizarren Formen ganz für sich.

Es gibt auch Schmetterlinge im Pflanzenschauhaus

Den "Wintergarten" in dieser Form will Ellen Oswald weiter entwickeln. Einen keltischen Baumpfad für jede Jahreszeit gibt es schon sowie auch eine ganze Baumsammlung der Sorte "Indianer-Flieder". Das "Ganzjahresgrün" ist dann doch eher im Pflanzenschauhaus garantiert, auch wenn davor tatsächlich "unverpackte" Palmen stehen - wie wir Menschen sind auch Pflanzen Gewohnheitstiere. In Größe und Form faszinierende Gewächse im Tropenhaus gehören ebenso zum Bestand wie die Farne mit ihrem ganz besonderen Lebenszyklus.

Von der Raupe zur Puppe, von der Puppe zum Schmetterling: Im Schmetterlingshaus geht es nochmals um ganz andere Entwicklungsstadien. Damit sich die zarten Schönheiten dem Publikum zeigen, hat man ihnen den Tisch mit Zitrusfrüchten gedeckt. Zwischen Zebramangusten, Bartagame und Eierschlange kommt im Pflanzenschauhaus auch die Tierwelt nicht zu kurz.

Lecker: Unter dem großen Glasdach reifen Bananan.

Der Luisenpark hat seinen Ursprung im Jahr 1886, als der in Mannheim geborene Naturwissenschaftler Dr. Claus Fuchs der Stadt 20.000 Goldmark zur Errichtung eines Volksparks hinterließ, der dem gesundheitlichen Wohlbefinden dienen sollte. Benannt ist er nach der Großherzogin von Baden. Noch bis zum 24. Februar erstrahlen im Luisenpark die "Winterlichter". Die letzte geführte "Lichterbegehung" findet am Mittwoch, 13. Februar, ab 19 Uhr statt. Am 23. und 24. Februar kann man dann schon die Schneeglöckchen läuten hören. Der Pflanzenmarkt geht samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr in der Festhalle Baumhain über die die Bühne.