Mannheim/Berlin.(cab) Der Mannheimer Hauptbahnhof wird ein Knotenpunkt für die neuen Nachtzüge sein, die in den nächsten Jahren insgesamt 13 europäische Metropolen verbinden sollen. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf RNZ-Anfrage in Berlin. Deutschland, Österreich, Frankreich und die Schweiz kooperieren, um ab kommendem Jahr insgesamt vier neue "Nightjet"-Linien auf die Schiene zu bringen. Darauf verständigten sich die vier Bahn-Chefs der beteiligten Länder am Rande der Konferenz der europäischen Verkehrsminister.

Nach Auskunft der Bahn-Sprecherin wird ab Dezember 2021 ein Nachtzug zwischen Zürich, Köln und Amsterdam verkehren, der auch in Mannheim hält. Zudem wird eine neue Verbindung zwischen Wien, München und Paris eingesetzt. Dieser "Nightjet" wird unter anderem auch in Stuttgart halten.

Im Dezember 2022 soll die Verbindung Zürich – Mailand – Rom dazukommen, ein weiteres Jahr später zwei Nachtzüge auf den Linien Berlin – Brüssel und Berlin – Paris. Dieser Zug soll im Mannheimer Hauptbahnhof auf die "Nightjets" treffen, die zwischen Wien und Paris sowie Wien und Brüssel (diesen Zug gibt es schon) verkehren. Laut der Bahn-Sprecherin sollen die Züge in Mannheim für die Weiterfahrten nach Paris und Brüssel umgekoppelt werden. Im Dezember 2024 soll schließlich der letzte neue Nachtzug starten – zwischen Zürich und Barcelona.