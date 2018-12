Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Bühne frei für den Ferrari unter den Prom-Stars: Bryan Ferry hat auch mit 73 Jahren kein bisschen Charisma verloren. Und seine Glanzzeit war mit Roxy Music bereits in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Elegant und stilvoll rettet der dynamische Engländer die Night of the Proms 2018 in der SAP-Arena vor der Mittelmäßigkeit. Bei seiner Interpretation von John Lennons "Jealous Guy" verleihen Tausende bunte Lichter ein würdiges Ambiente. Und zur rockigen Canned-Heat-Anleihe "Lets stick together" tobt das Auditorium. Ein Charmeur mit kunstvoll gewellter Haarlocke und spärlicher Gestik zeigt Jungfüchsen wie Tim Bendzko oder Milow, was Entertainment wirklich bedeuten kann.

Beide Youngsters geben ihr Bestes mit ihren eingängigen Vier-Viertel-Takt-Songs, die eher nicht für die Ewigkeit geschrieben sind. Einer will die Welt retten, der anderer pfeift auf Technologie. Na denn! Überhaupt machen die meisten Titel vor der Pause einer Packung Schlaftabletten gehörig Konkurrenz. Nur der Blockflötenmann Gabor Vosteen bringt mit seinem Musik-Comedy-Poesie-Mix etwas Schwung in die Bude. Ein anderer Lichtblick: der fantastische Gitarrist Petrit Ceku.

Chapeau für die Interpretation der Filmmelodie aus "The Deer Hunter". Klar, zu einem Promenadenkonzert gehört natürlich auch Klassik. Etwas Dvorak, ein wenig Bernstein und zwangsläufig der Walzerkönig Strauß sind dieses Mal Pflicht bei den drei Stunden "U-Musik jagt E-Musik". Das 75-köpfige Antwerp Philharmonic Orchestra unter Leitung von Dirigentin Alexandra Arrieche, die Band und der Chor "Fine Fleur" funktionieren wie immer punktgenau.

Die Pointer Sisters - als Highlight der 25. Tour angekündigt - stempeln die Orchestermusiker mit ihren temperamentvollen Hits wie "I’m So Excited" oder "Fire" vorübergehend zu Statisten ab. Ihre Show hat noch Kraft, allerdings nicht mehr ganz so viel wie vor einem Vierteljahrhundert, als sie schon einmal bei den "Proms" mitmischten. Unzertrennlich mit dem Aufmarsch der Stars und Sternchen verbunden ist ein Song: "Music". Nur ein Jahr hat es gegeben, in dem John Miles das kleine Meisterwerk des Bombast-Rocks nicht gespielt hat. Geht gar nicht, sagte das Publikum. Und jetzt ist die Hymne ein Muss, auf die alle 7500 Zuschauer sehnlichst warten.