Mannheim. (pol/mare) Die Polizei spricht von einer Beziehungstat: Ein 34-jähriger Mann ist am Donnerstag verhaftet worden, nachdem neue Spuren im Fall eines versuchten Totschlags vom 13. November 2018 aufgetaucht waren. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Das war passiert: Gegen 23.30 Uhr an jenem Abend sollen der 34-Jährige und ein 27-jähriger Mann einem 33-jährigen Mann in Gartenstadt aufgelauert haben. Sie sollen dann massiv mit einer Stange auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf, im Gesicht und am Oberarm.

Und es hätte noch schlimmer kommen können. Denn nur weil Passanten auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und einschritten, ließen die Täter vom 33-Jährigen ab und flüchteten. "Ereignisauslösend waren Beziehungsstreitigkeiten", schreibt die Polizei.

Der 27-jährige Mann wurde recht schnell am 15. November festgenommen und inhaftiert. Sein Komplize blieb dagegen unbehelligt. Bis jetzt. Die Auswertung von sichergestellten Spuren vom Tatort überführte den Mann nun. Er wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags erließ.