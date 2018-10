Mannheim. (sbl) 14,2 Millionen Euro: So viel würden Schätzungen zufolge die ersten Schritte zur Sanierung der Multihalle kosten. Das Tragwerk muss teilweise abgerissen und umfassend erneuert werden. Es gehe um den "Erhalt einer Architektur-Ikone", sagt Bau-Bürgermeister Lothar Quast. Und die Hoffnung ruht wieder auf Berlin. Wie schon beim Nationaltheater.

"Wir brauchen erneut einen Bundeszuschuss", teilte der Mannheimer Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Nikolas Löbel (CDU) am Freitag mit und drückte seine Unterstützung für die Pläne der Stadt aus. Verwaltung und Gemeinderäte streben unter anderem an, dass die Multihalle in das Förderprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" aufgenommen wird.

Löbel meint, das sei machbar, "aber nicht einfach". Seinen Informationen aus dem Bundesministerium für Inneres und Bau zufolge sei das Programm "bereits jetzt total überzeichnet" und das finanzielle Volumen der Sanierung eigentlich zu groß. Die architektonische und kulturelle Bedeutung der Multihalle sei dagegen das beste Argument.

Quast argumentiert in eine ähnliche Richtung: "Der Erhalt der Multihalle hat eine überaus positive Entwicklung eingeschlagen." Mitglieder des Hauptausschusses und der Gemeinderat beraten in ihren kommenden Sitzungen, welche Fördertöpfe für die Multihalle angezapft werden können.

Der Gemeinderat muss außerdem zustimmen, dass die Verwaltung zur Kofinanzierung der aus Berlin bereits bewilligten Veranstaltungsreihe "Eutopia Multihalle" Mittel in Höhe von 150.000 Euro zur Verfügung stellt.