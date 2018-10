Von Marco Partner

Mannheim. Es war ein grausames Verbrechen: Am späten Abend des 3. Oktober 2013 machte sich eine litauische Austauschstudentin nach einem Kino-Besuch in der Uni Mannheim auf den Nachhauseweg. Doch in ihrer Studentenwohnung im Jungbusch kam die 20-Jährige nie an. Stattdessen wurde am nächsten Morgen in den Gebüschen vor der Kurt-Schumacher-Brücke ihr Leichnam gefunden. Die Obduktion ergab: Gabriele Z. wurde mit ihrem eigenen Schal erdrosselt und vergewaltigt. Der Täter Emil S., ein 41-jähriger Bulgare, konnte zwei Wochen später im pfälzischen Grünstadt gefasst werden und verbüßt eine lebenslange Haftstrafe.

In Mannheim und der Region waren der Schock und die Anteilnahme groß. 5000 Menschen begaben sich auf einen Trauermarsch, noch Monate später wurden viele Kerzen und Blumen in Erinnerung an Gabriele Z. an der Haltestelle "Rheinstraße" aufgestellt. Fünf Jahre später aber erinnert kaum mehr etwas an die abscheuliche Tat und der Hanielpark am Rande der Quadrate wirkt immer noch wie ein dunkles Pflaster.

Obschon die Büsche und Hecken etwas zurückgeschnitten und die Beleuchtung der Grünanlage ausgebessert wurden, ist die Haltestelle ein zwielichtiger Ort. Zur Abend- wie zur Morgenstunde. Ein Treff für Trinker und Drogensüchtige im Schatten der vielen Hochstraßen. Die Stadt aber ist bemüht, dem beständigen Angstraum Herr zu werden. "Um für den Raum Hanielpark sowie die Grün- und Brückenanlage die soziale Kontrolle zu stärken, wurde im Juli 2017 ein Workshop durchgeführt", sagt Pressesprecherin Désirée Leisner. "Haltestelle Fortschritt" hieß das Ideenfestival, bei welchem junge Studenten gemeinsam mit dem Quartiersmanagement mögliche Konzepte für das als "Un-Ort" verschriene Terrain zwischen D 7 und E 7 sammelten.

Sichtlich bewegt sprach Uni-Rektor Ernst-Ludwig von Thadden bei der Trauerfeier für Gabriele Z. Foto: vaf

Um die Sicherheitsvorkehrungen zu stärken, wurden zudem im gesamten Jungbusch ergänzende Beleuchtungen an markanten Stellen angebracht. Insbesondere der Unterquerung zur Halstestellenanlage "Dalbergstraße" hat sich die Stadt angenommen. In der nahe des Tatorts gelegenen Unterführung wurden in Zusammenarbeit mit der RNV vier Notrufsäulen montiert. Gleichzeitig erfolgte der Einbau zweier Videokameras mit Blick auf die Notrufsäulen und eine elektrische Lautsprecheranlage im Haltestellenbereich.

Alkoholtrinkende Menschen, die laut Leisner "subjektive Unsicherheitsgefühle" auslösen können, werden inzwischen von zwei Streetworkern der Caritas und des Drogenvereins Mannheim betreut. Sie sollen nicht nur Ausstiegsbegleitungen vornehmen, sondern auch als Ansprechpartner für Anwohner sowie als Bindeglied zwischen "Szene, Quartiersmanager und Polizei" fungieren. Ein Pick-up-Service sucht und entsorgt darüber hinaus an szenetypischen Orten im Jungbusch und in der Unterstadt gebrauchte Fixerutensilien.

Und auch mit Künstlern kam man ins Gespräch, das Viertel optisch aufgewertet werden. Unter anderem ist ein kleinräumiges "Legal Graffiti"-Projekt im unmittelbaren Umfeld des Tatortes für das Frühjahr 2019 angedacht. "Es ist ein Projekt, um die Erinnerung an das Verbrechen im Gedächtnis zu erhalten", betont Leisner.

Hintergrund Chronik 3. Oktober: Nachdem sie den Film "Oh Boy" im Uni-Kino gesehen hat, macht sich Gabriele Z. gegen 21.30 Uhr zu Fuß auf den Heimweg zu ihrer Wohnung im Jungbusch. Ihr Mörder lauert ihr in der Parkanlage unweit der Haltestelle "Rheinstraße" auf. 4. Oktober: Am frühen Morgen findet ein Flaschensammler ihre Leiche. Gabriele Z. [+] Lesen Sie mehr Chronik 3. Oktober: Nachdem sie den Film "Oh Boy" im Uni-Kino gesehen hat, macht sich Gabriele Z. gegen 21.30 Uhr zu Fuß auf den Heimweg zu ihrer Wohnung im Jungbusch. Ihr Mörder lauert ihr in der Parkanlage unweit der Haltestelle "Rheinstraße" auf. 4. Oktober: Am frühen Morgen findet ein Flaschensammler ihre Leiche. Gabriele Z. war nur wenige Wochen vor dem Mord aus Litauen nach Mannheim gekommen. Die Eltern finanzierten ihr das Gaststudium, im Dezember 2013 wollte sie zurückreisen. 8. Oktober: Die über 50 Polizisten starke Sonderkommission "Cäsar" nimmt die Ermittlungen auf. Die erste heiße Spur führt zunächst nach Speyer: Dort beschreibt eine 48-jährige Frau einen ähnlichen Tathergang. Am 10. August sei sie kurz vor Mitternacht attackiert worden, konnte sich jedoch zur Wehr setzen und fliehen. Die DNA-Analysen bestätigen einen Zusammenhang. 17. Oktober: Am Bahnhof in Grünstadt kommt es zu einem Raubversuch. Zwei Mädchen (13 und 17 Jahre alt) werden von einem Mann von hinten umklammert. Mit einer Schere können sie sich wehren und zur Polizei fliehen. 19. Oktober: Emil S. wird in Grünstadt verhaftet. Der 41-jährige Hilfsarbeiter aus Bulgarien ist zweifacher Familienvater und saß in seiner Heimat aufgrund verschiedener Gewaltdelikte bereits 16 Jahre im Gefängnis. In seiner Arbeiterwohnung stoßen die Ermittler auf das Smartphone und einen UBS-Stick von Gabriele Z., auch ein Bahnticket (von Mannheim Hauptbahnhof Richtung Grünstadt) wird gefunden, datiert auf den 3. Oktober, 22.21 Uhr. 22. April 2014: Der Prozess gegen Emil S. beginnt. 22. Mai: Der Angeklagte legt ein Geständnis ab. 27. Juni: Emil S. wird zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe mit Sicherungsverwahrung verurteilt. (mpt)

An der Uni Mannheim überlegte man, eine Erinnerungstafel für die Psychologie-Studentin Gabriele Z. anzubringen. Doch letztlich traf man eine andere Entscheidung. "Es wurde eine Form gesucht, die auch ein Zeichen der Solidarität setzt", erklärt Pressesprecherin Katja Bär. Ein im Oktober 2014 eingerichteter Fonds unterstützt seitdem Studenten, die unverschuldet in Not geraten sind. "Er gilt sowohl für internationale Studierende der Universität Mannheim als auch für Mannheimer Studenten, die sich im Ausland befinden, und hat bereits zahlreichen Studierenden geholfen", berichtet Bär. Zudem kümmert sich ein Arbeitskreis um Beleuchtungen, Heckenschnitte oder Wachdienste.

Einfluss auf die Anzahl ausländischer Studierender in Mannheim habe der Mord an Gabriele Z. nicht gehabt. Jedoch sei auffällig, dass sich vor fünf Jahren viele Frauen für Selbstbehauptungskurse anmeldeten. Relativ schnell seien die Zahlen aber auch wieder abgeklungen. Die nach dem Mord eingeführte Nachtbuslinie zwischen Uni und dem Studentenwohnheim im Jungbusch ist mangels Nachfrage der Studenten wieder eingestellt worden. Für universitäre Spätveranstaltungen könne der Spätbus aber noch angefordert werden.