Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Das Vorgehen der Stadt ist einfach nur daneben. Wir bezahlen hier für eine PR-Aktion Leute, die Recht weder durchsetzen, noch Verstöße ahnden dürfen. Statt mehr echter Polizei auf der Straße kriegen wir schlecht bezahlte Grußonkels im Poloshirt. So machen wir Mannheim nicht sicher, sondern einfach nur lächerlich." FDP-Stadtrat Volker Beisel fand in der vergangenen Woche deutliche Worte bezüglich der Patrouillen von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma am Wasserturm. Die Stadtverwaltung will mithilfe dieser Verstärkung für den städtischen Ordnungsdienst die Besucher der Wasserturmanlage für die Einhaltung der Corona-Regeln sensibilisieren. Laut Stadtverwaltung soll der Sicherheitsdienst nur am Wochenende und bei schönem Wetter im Einsatz sein.

Am vergangenen Wochenende hatte die Sicherheitsfirma ihren ersten Einsatz. Die Bilanz der Stadtverwaltung fällt positiv aus: "Die Grünflächen wurden nicht betreten, Abstandsregelungen wurden eingehalten und die freundliche Belehrung der Sicherheitsleute reichte aus, um für ein sicheres und sauberes Stadtbild zu sorgen. Kein einziges Mal musste der städtische Ordnungsdienst zur Durchsetzung behördlicher Maßnahmen hinzugezogen werden", beschreibt Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht (CDU). Bei den Bürgern stoße das Pilotprojekt grundsätzlich auf Zustimmung, meint Specht.

Die Entscheidung, eine Sicherheitsfirma am Wasserturm einzusetzen, sei im Verwaltungsstab aus gutem Grund getroffen worden, gibt Klaus Eberle, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, zu bedenken. "Durch die Präsenz der Sicherheitsleute am Wochenende am Wasserturm als zusätzliche Augen, Ohren und Vermittler der geltenden Regelungen können unsere Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdiensts in mehr konfliktbelasteten Gebieten wie der Innenstadt, dem Jungbusch, der Neckarstadt oder an den Seen eingesetzt werden. Die Corona-bedingte Ausnahmesituation fordert den Ordnungsdienst aktuell so stark, dass eine schnelle Entlastung an geeigneter Stelle unabdingbar war."

Personalgewinnung und Ausbildung eigener Kräfte sei aufgrund der Corona-bedingten Dringlichkeit und des erforderlichen Ausbildungsaufwands keine Option gewesen, um schnell noch für die laufende Sommersaison reagieren zu können, so Eberle. Die Stadtverwaltung beschränkt den Einsatz von Sicherheitsdienstleistern auf spezielle Aufgaben an besonderen Orten. Dabei geht es weniger um die Durchsetzung von Bußgeldern und Platzverweisen, sondern um den freundlichen Hinweis auf die geltenden regeln. "Eine Bewertung der Lage am Wasserturm ist wöchentlich vorgesehen, der Gemeinderat wird über die beim Pilotprojekt gemachten Erfahrungen unterrichtet", so eine Stadtsprecherin. Sollte es zu brenzligen Situationen kommen, muss der Ordnungsdienst oder die Polizei angefordert werden.