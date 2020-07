Von Harald Berlinghof

Mannheim. In der gesamten Region prägen in der Oberrheinebene Wassertürme die Stadtbilder der meisten Orte und Städte. Allein in Mannheim finden sich 19 architektonisch einprägsame Türme, die größtenteils einst dazu dienten, in einem hoch gelegenen Wasserbehälter stetig einen Wasservorrat bereit zu halten und damit einen gewissen Druck im mehr oder weniger großen Wassernetz der jeweiligen Kommune aufrechtzuerhalten. Immer wieder kam es bis weit in das 19. Jahrhundert hinein durch die Nutzung von kleinen Trinkwasserbrunnen zu Seuchen unter der Bevölkerung, auch im schnell wachsenden Mannheim. Dass die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser aus der Leitung erst relativ spät Wirklichkeit wurde, zeigen die Baujahre der Türme. Bis auf den Turm der John-Deere-Werke sind alle zwischen 1888 und 1920 erbaut. In Mannheim gab es das Auto von Carl Benz, bevor eine Trinkwasserversorgung realisiert wurde. Heute sind die Wassertürme Kulturdenkmäler. Die RNZ stellt sechs von ihnen vor:

> Wasserturm am Friedrichsplatz: Der 60 Meter hohe mächtige Wasserturm mit seinen Terrassen, Terrassentürmchen, Treppentürmchen und der 3,50 Meter großen Bekrönungsfigur der altgriechischen Meeresnymphe Amphitrite auf der Spitze wurde 1888 eingeweiht. Er wurde zum Wahrzeichen der Quadratestadt. Der Wasserturm ist im Besitz der MVV Energie AG und wird unter anderem für Veranstaltungen genutzt. Das Wahrzeichen ist der älteste der Mannheimer Wassertürme, fasste 2000 Kubikmeter Wasser und war bis ins Jahr 2000 als Reservebehälter in Betrieb. Inzwischen steht bei dem Gebäude eine dringende Sanierung an. Laut einem MVV-Unternehmenssprecher geht es dabei um die Sanierung der Sandstein-Außenfassade, insbesondere der Fugen. Die gesamten Fugen des Turmes mit einer Gesamtlänge von rund zwölf Kilometern sowie die Kellerwand müssen dringend abgedichtet werden, weil Feuchtigkeit in das Sandsteinmauerwerk und ins Innere eindringt. Die Kosten dafür werden auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt. Bund und Land haben finanzielle Unterstützung für die Sanierung des denkmalgeschützten Wahrzeichens der Stadt zugesagt. Wann genau die Arbeiten beginnen, kann man bei der MVV, auch coronabedingt, noch nicht genau sagen.

Doch auch das Wasserreservoir in der Lutzenbergschule ist in der Region bekannt. Foto: Gerold

> Wasserturm der Luzenbergschule: Einer der beeindruckendsten Wassertürme findet sich auf dem Luzenberg, der zum Stadtteil Waldhof gehört. Der Turm ist etwa 40 Meter hoch und seine Behälteroberkante liegt fünf Meter höher als die des Turms am Friedrichsplatz. Der 1909 gebaute Turm fasst 2000 Kubikmeter Wasser. Er ist in das zweiflügelige Gebäude der Luzenbergschule integriert, und sein unterer Teil wird bis heute von der Schule genutzt. Eine ehemalige Schülerin will sich sogar daran erinnern, dass im oberen Bereich, wo die Fenster nach außen gehen, einmal ein runder Klassenraum existiert habe. Das einzigartige historische Gebäudeensemble aus Schule und Turm steht unter strengem Denkmalschutz.

Architektonische Kleinode: Der Wasserturm des Rangierbahnhofs. Foto: Gerold

> Seckenheimer Wasserturm: Er besteht aus Stampfbeton, hat einen achteckigen Grundriss und trägt einen Stahlbetonbehälter, der 350 Kubikmeter Wasser fasst. Der Turm hat eine 10,53 Meter durchmessende Kuppel, die ihm den Spitznamen "Glatzkopf" eingebracht hat. Die Oberkante liegt bei 37,70 Metern. Bereits 1956 verlor der Turm seine ursprüngliche Aufgabe. 1978 erwarb die Aufzugsfirma Carl Lochbühler den Turm. Der Wasserbehälter wurde entfernt und der Turm privat – mittlerweile auch als Firmenmuseum – genutzt.

Der Wasserturm der „Gummifabrik". Foto: Gerold

> Feudenheimer Wasserturm: Der Wasserturm hat mit seinem um den Turmkopf umlaufenden Balkon und dem aus roten Ziegeln gemauerten Turmschaft ein besonders attraktives Äußeres zu bieten. Der 1906 gebaute Turm ist allerdings mit 27,30 Metern Höhe einer der kleineren Wassertürme in Mannheim. Weil er auf einer kleinen Anhöhe steht, konnten die Architekten an gemauerter Höhe sparen. 1974 kam auch für den Feudenheimer Wasserturm das Aus als Wasserbehälter. 1976 wurde der Wasserbehälter entfernt und der Turm zu einem Wohnraum umfunktioniert, in dem die Besitzerin bis vor Kurzem wohnte. Der Wohnraum ist nach wie vor intakt.

Der Seckenheimer Wasserturm. Foto: Gerold

> Wasserturm des Rangierbahnhofs: Ein Wasserturm mit völlig anderer Ästhetik und auch völlig anderer Nutzung befindet sich auf dem Gelände des Rangierbahnhofs neben dem Lokomotivschuppen. Ein Stahlfachwerk trägt den Wasserbehälter ohne äußere Ummauerung. Genutzt wurde der Turm zur Befüllung der Dampflokomotiven. Nachdem die letzte Dampflokomotive 1972 aus Mannheim abgezogen wurde, verlor der Turm seine Aufgabe. Viele Bahnwassertürme wurden in den 1970er Jahren deshalb abgerissen. Der Mannheimer Turm ist im Besitz der Deutschen Bahn. Laut Monika Ryll, der Leiterin des Fachbereichs Denkmalschutz und Denkmalpflege, ist er ein bedeutendes Industriedenkmal und ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Seine technische Gestaltung sei sehr selten, wenn nicht einmalig.

Der Feudenheimer Wasserturm. Foto: Gerold

> Wasserturm der "Gummifabrik": Elegant und schlank erhebt sich der Wasserturm auf dem Gelände der Rheinischen Gummi- und Celluloidfabrik im Gewerbegebiet Neckarau. Der Turm befindet sich heute im dortigen sogenannten High-Tech-Park. Das Unternehmen wurde von Mitarbeitern und alteingesessenen Mannheimern schlicht als "Gummifabrik" oder als "Schildkrötfabrik" bezeichnet, weil dort die berühmten Schildkröt-Puppen hergestellt wurden. 1904 entstand der Turm, dessen Wasservorrat vor allem für die Löschung von immer wieder auftretenden Bränden, ausgelöst durch das leicht entflammbare Celluloid, wichtig war. Der gelbe Klinker, mit dem der Turm verkleidet ist, reicht bis unter das Ziegeldach, unter dem sich ein Wasserbehälter mit 200 Kubikmetern Inhalt befindet. Die Spitze des Wasserturms liegt in 43 Metern Höhe.