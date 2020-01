Von Olivia Kaiser

Mannheim. Noch sind im Erdgeschoss des Schlossmuseums die Maler zu Gange, die Vorhangdraperien in den Prunksäle müssen montiert und die Möbelstücke wieder an ihre angestammten Plätze zurückgebracht werden – doch in sechs Wochen öffnet das Schlossmuseum nach einjähriger Sanierungspause wieder die barocken Räumlichkeiten. Und das früher als geplant. Eigentlich habe man damit gerechnet, das Museum erst zu Ostern wieder eröffnen zu können, so Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG). Jetzt ist es schon am Freitag, 6. März, soweit. Überhaupt ist 2020 ein ganz besonderes Jahr für das Mannheimer Barockschloss. 1720 legte Kurfürst Carl Philipp den Grundstein zum Bau der Residenz. Rund um dieses Jubiläum und das Jahresmotto "Unendlich schön. Monumente für die Ewigkeit" finden zahlreiche Führungen und Veranstaltungen statt. Die RNZ gibt einen Überblick:

> Küss mich! Im Schloss: Quasi zum Aufwärmen nimmt Mannheim an der Valentinstag-Aktion teil. Das Museum öffnet zwischen dem 10. und 16. Februar den Rittersaal und das Prunktreppenhaus. Paare, die sich an der Kasse küssen, erhalten freien Eintritt sowie einen Gutschein zu einer Besichtigung einer anderen Residenz der SSG, beispielsweise die Schlösser von Heidelberg, Rastatt oder Ludwigsburg.

> Museumseröffnung: Die Hauptsanierung fand im Hintergrund statt, denn es wurde für 2,2 Millionen Euro eine neue Klimatechnik eingebaut. Am Freitag und Samstag, 6. und 7. März, öffnet das Museum wieder bei freiem Eintritt für alle Besucher. Damen und Herren in historischen Kostümen führen durch die Räume, in denen Kunstgegenstände aus dem 18. und 19. Jahrhundert, kostbare Möbel und Ausstattungsstücke aus dem späten Barock und Empire, Tapisserien, Wandteppiche und das große badische Hofsilber ausgestellt werden. Zur Eröffnung soll auch die Fassadenbeleuchtung des Schlosses repariert werden, sodass das Schloss bei Dunkelheit illuminiert wird.

Während die digitale Rekonstruktion am Computer entsteht, werden die existierenden Prunkräume wieder eingerichtet. Foto: Gerold

> Themenjahr: Zum SSG-Jahresmotto "Unendlich schön. Monumente für die Ewigkeit" beleuchtet eine Vortragsreihe in der Schlosskirche das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Es geht um Tod und Ewigkeit, denn in der Gruft unter der Kirche ruhen Kurfürst Carl Philipp und seine dritte Gemahlin Violanta. Aber auch der Umgang mit dem Monument wird thematisiert. Es finden das ganze Jahr über Sonderführungen mit Zugang zur Gruft statt. Vom 17. April bis 31. Mai ist zudem das Fotoprojekt des Ludwigshafener Architekturfotografen Marco Verdana zu sehen. Er hat die Sanierung künstlerisch begleitet und zeigt Einblicke in das komplexe Innenleben des Schlosses.

> 300 Jahre Grundsteinlegung: Das Jubiläum wird mit einem Festakt am Donnerstag, 2. Juli, gefeiert. Höhepunkt ist die Installation "In the Air" der mexikanischen Künstlerin Teresa Margolles, die im Treppenhaus gezeigt wird. Dabei greift sie ein beliebtes Motiv des Barock auf: Sie arbeitet mit Seifenblasen, die ein Symbol für Vergänglichkeit waren und deshalb gut zum Jahresmotto passen. Zahlreiche Sonderführungen thematisieren das Schlossjubiläum. Beispielsweise widmet sich eine Führung dem Schlosserbauer Carl Philipp, eine andere mit der Historie der kurfürstlichen Residenz, und auch die Arbeit der Handwerker wird näher beleuchtet. Eine Ausstellung zur Baugeschichte des Schlosses eröffnet im August.

Ein Aquarell zeigt, wie der Raum damals eingerichtet war (unten rechts) und dient als Quelle. Foto: Gerold

> Digitale Rekonstruktion: Wie sah eine Burg früher aus, von der heute nur noch Ruinen stehen? Wie war ein Prunksaal eingerichtet, von dem heute nichts mehr übrig ist? Teil der Digitalisierungsstrategie des Landes Baden-Württemberg ist es, Kulturgüter mit Hilfe von Experten mehrerer Universitäten digital wieder in voller Pracht erstrahlen zu lassen. Dazu zählt auch das Paradeschlafzimmer von Carl Philipp, das über eine einzigartige Stuckdecke verfügte, die den Kurfürst während seiner Türkenfeldzüge darstellte. Sein Nachfolger Carl Theodor und dessen Frau Elisabeth Auguste teilten das Schlafzimmer in mehrere Räume auf, Stefanie von Baden machte daraus ein Wohnzimmer, heute ist es ein Treppenhaus. Im Oktober wird die virtuelle Rekonstruktion des Paradeschlafzimmers zu sehen sein.

> Hofmusikraum: Die Mannheimer Hofmusik ist weltberühmt. Bisher wurde diesem Umstand im Schlossmuseum jedoch kaum Rechnung getragen. Das soll sich ändern: Im Dezember öffnet der Hofmusikraum, der nicht nur wertvolle Informationen zur Hofmusik, sondern auch zu den Menschen dahinter liefert.