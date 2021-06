Von Marco Partner

Mannheim. Es war ein Überraschungscoup. Rot oder Blau lautete die spannende Frage bei der Landtagswahl mit Blick auf Mannheims Norden. Würden die Sozialdemokraten ihre jahrzehntelange Bastion in Arbeiter-Stadtteilen wie Schönau, Waldhof und Sandhofen zurückerobern? Oder würde die AfD wie schon 2016 das Rennen machen? Rot oder Blau? Am Ende wurde Grün daraus. Mit 27,9 Prozent der Stimmen heimste Susanne Aschhoff im März das Direktmandat ein. Jetzt blickt die neue Landtagsabgeordnete der Grünen bei einem Online-Gespräch mit Melis Sekmen, Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Stadtrat und Bundestagskandidatin, auf die ersten 100 Tage im neuen Amt zurück.

Der Alltag hat sich auf den Kopf gestellt. Eigentlich würde die promovierte Tierärztin aus München schon am frühen Morgen in ihrer Kleintierpraxis in Schönau sitzen, um Hunde und Katzen auf Herz und Nieren zu prüfen. Stattdessen beginnt der Tag mit einer Zugfahrt. Nach Stuttgart, zum Landtag. "Ich bin jetzt eine Pendlerin, und nur noch ein bisschen in meinem Herzensberuf in der Praxis tätig", erzählt die 49-Jährige. Einen Lieblingsort hat die seit über 20 Jahren in Mannheim lebende Politikerin in der Schwabenmetropole schon ausfindig gemacht: "Der Schlossgarten, das ist immer ein sehr grüner Spaziergang zwischen Bahnhof und Landtag."

Nur eine Viertelstunde Fußmarsch sind es vom Bahnsteig bis zum neuen Arbeitsplatz. Auch die Wege, um Ideen und Forderungen aus und für Mannheim ins Parlament Baden-Württembergs zu tragen, sind nun deutlich kürzer. "Aber mir war vorher nicht bewusst, was für ein großes Schiff der Landtag ist. Und wie lange alles dauert", habe sie mit Verwunderung festgestellt. Der Umzug der Mandatsträger und ihr Einzug in ihr Büro dauerte allein einen ganzen Monat. Die Einrichtung ihrer neuen E-Mail-Adresse ließ ebenfalls auf sich warten. "Und dann hat man auf einen Schlag 1500 Nachrichten zu beantworten." Das Kennenlernen und sich gegenseitige Beschnuppern laufe erst jetzt nach den ersten konstituierenden Sitzungen so langsam an.

"Ist man mit dem neuen Amt weg vom Fenster?" fragt Sekmen. Schließlich soll ihr Vorgänger, Rüdiger Klos von der AfD, nach seinem Wahlsieg vor fünf Jahren kaum noch in Mannheim gesichtet worden sein. "Nein, das Amt sieht sogar vor, dass man feste Zeiten in seinem Wahlkreis verbringt", betont Aschhoff, die seit 2009 als Bezirksbeirätin im Stadtteil Schönau engagiert ist. Die offene und direkte Art der Menschen habe sie schnell in ihr Herz geschlossen. Und die bereits im Schulelternbeirat empfundene (Bildungs-)Ungerechtigkeit in die Politik getrieben. Ohne Arbeitslosigkeit, fehlende Perspektiven und Kinderarmut zu verschweigen, sieht die 49-Jährige viel Potenzial im als sozialen Brennpunkt verschrienen Stadtteil. "Die Schönau ist auch ein Beispiel, wie Bürgerbeteiligung funktionieren kann", sagt sie mit Blick auf erfolgreiche Nachbarschafts- und Kunstprojekte zur Aufwertung der Lebensqualität.

Ein Briefkasten für Wünsche und Beschwerden aller Art hängen auch weiterhin in ihrem Wahlkreisbüro aus. Den Worten im Wahlkampf möchte sie nun auch Taten folgen lassen. Vor allem für mehr Bildungsgerechtigkeit wolle sie sich starkmachen. "Sozialraumbasiertes Arbeiten", nennt sie es. "Wenn Schulen besondere Bedarfe haben, sei es Sprachförderung, erhöhte Betreuungsangebote oder auch zusätzliche Freizeitmöglichkeiten aufgrund fehlender Vereinsstrukturen wie in der Neckarstadt-West, dann sollten diese Bildungseinrichtungen auch zielgerichtet unterstützt werden", erklärt Aschhoff, die nun von Stuttgart aus den Blick über die Schönau hinaus auf andere Mannheimer Stadtteile richten muss.

Vor allem aber möchte die gebürtige Bayerin in Stuttgart so sein, wie sie sich schon seit 20 Jahren fühlt: wie eine Mannheimern. Bodenständig, ehrlich, direkt. "Und vielleicht auch mit einem innovativen Erfindergeist ausgestattet", sagt Sekmen, die bei der Gelegenheit 100 Tage in die Zukunft blickt. Dann feiert die Nachwuchspolitikerin der Grünen nicht nur ihren 28. Geburtstag, sondern hofft selbst darauf, bei der Bundestagswahl im Herbst mit einem Direktmandat für eine grüne Überraschung zu sorgen.