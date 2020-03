Normalerweise machen Flusskreuzfahrtschiffe an diesen Rhein-Anlegern in Mannheim fest. Doch nur noch Frachter sind unterwegs. Foto: vaf

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Sein Büro liegt ganz oben im Haus Oberrhein. Wenn Hafendirektor Roland Hörner heute auf die Schiffe und Hafenarbeiter hinunterblickt, dann wird er trotz herrlichem Panorama nachdenklich. "Die Drehscheibe für ganz Süddeutschland funktioniert", sagt der Mann, der Ende des Jahres in Pension geht. Allerdings mit einem wichtigen Zusatz: "Bis heute jedenfalls".

In Zeiten der globalen Viruskrise stößt selbst ein Hafen, einer der ältesten Warenumschlagplätze der Welt, an sein Limit. Zum Mannheimer Hafengebiet zählen rund 400 Unternehmen und insgesamt 14.000 Mitarbeiter. "Alle haben ihre eigenen Pandemiepläne", erzählt Hörner. Und ihre Aktivitäten deutlich zurückgefahren. Es wird demnach ruhiger auf dem elf Quadratkilometer großen Areal um Diffenébrücke und alte Pegeluhr. Doch Stillstand gibt es nicht.

Einen geringen Teil seiner 90-köpfigen Mannschaft wie Elektriker hat der Geschäftsführer bisher nach Hause geschickt. Doch das Gros der Truppe hält die Stellung, bedient weiterhin die Schleusen und dreht die Brücken. Auch die Hafenmeister bleiben im Dienst. Bisher jedenfalls, denn die sinkende Nachfrage nach Dienstleistungen lässt sich auch am Wasser nicht bestreiten.

Roland Hörner. Foto: Gerold

"Den Schiffsverkehr würde ich noch als normal bezeichnen, aber natürlich bleiben alle Kreuzfahrtschiffe aus", so Hörners Lagebericht. Auch im Containerbereich sei spürbar, dass die Nachfrage zurückgehe. Während beim wichtigen Handelspartner China nach dem Höhepunkt der Wuhan-Katastrophe Produktion und Hafengeschäft langsam wieder anlaufen, rechnet man in den Mannheimer Containerterminals nicht vor Ende des Halbjahres mit spürbarer Belebung.

So stapeln sich im Fernen Osten massenweise Transportbehälter, die noch nicht verschifft werden können. Mit genauen Zahlen hält sich die Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft zurück, doch ein weiterer Rückgang der Dienstleistungen in den kommenden zwei Monaten wäre keine große Überraschung. Schon der Februar hat ein saftiges Minus eingebracht. Der Grund sei das wenig winterliche Wetter und dadurch der gesunkene Umschlag von Kohle nicht zuletzt auch für das Mannheimer Großkraftwerk gewesen. Allein hier schlägt in einem Monat ein Einbruch von nahezu 64 Prozent zu Buche. In den Mannheimer Häfen sind insgesamt 552.900 Tonnen Güter wasserseitig umgeschlagen worden, fast 29 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Am meisten betroffen ist der Umschlag in den Gütergruppen "Feste mineralische Brennstoffe" sowie Eisen, Stahl und Metalle. Auch beim Containerverkehr schreibt Hörner rückläufige Umsatzzahlen.

Die gelöschte Tonnage ist im Februar um ein Drittel zurückgegangen. "Den Zeiten angepasst" nennt der Hafendirektor die Beschäftigungslage vor Ort. Alle Mitarbeiter hätten ihre externen Besprechungen und Dienstfahrten auf das vertretbare Minimum reduziert. Die Arbeiten vor Ort seien "durchstrukturiert". "Deswegen ist für uns Kurzarbeit auch kein Thema". Und wie soll es nun weitergehen? "Eine Prognose für die Zukunft zu geben, ist schwierig bis unmöglich", so Hörner weiter. Eigentlich könne man nur auf Sicht fahren. "Wir planen wie die meisten von Tag zu Tag, manchmal auch stündlich neu", umreißt der Hafenchef die aktuelle Situation. Und blickt gedankenversunken hinunter auf den zweitgrößten Binnenhafen Europas.