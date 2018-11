Manhneim. (rnz/mare) Der Auftritt von Philip Simon am Sonntag im Mannheimer Capitol fällt aus. Das teilt die Pressesprecherin des Capitols mit.

Demnach muss der Auftritt des Kabarettisten wegen eines Trauerfalls im Familienkreis verschoben werden.

Die Karten behalten aber ihre Gültigkeit oder können an der entsprechenden Vorverkaufsstelle, an der die Tickets erworben wurden, zurückgegeben werden. Ein Ersatztermin werde in Kürze bekannt gegeben, teilt das Capitol mit.