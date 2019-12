Mannheim. (pol/rl) Zu zwei Einbruchsversuchen kam es am Zweiten Weihnachtsfeiertag. Der erste fand laut Polizeibericht am frühen Morgen statt. Hier hatte ein Zeuge beobachtet, wie zwei vermummte gegen 4 Uhr aus einem Auto auf der Seckenheimer Hauptstraße ausstiegen und versuchten in die Filiale einer Bäckerei-Kette einzubrechen. Nach er die Polizei alarmiert hatte, wurden sieben Streifenwagen zum Tatort geschickt.

Als die beiden Täter eine Streife sahen, kletterten sie über die Zäune von Anwesen, rannten davon und entkamen in der Dunkelheit. Das Auto der Täter wurde beschlagnahmt und soll noch kriminaltechnisch untersucht werden. In der Nähe der Filiale fanden die Beamten an der Seckenheimer Hauptstraße einen Schraubendreher und ein Brecheisen. An der Eingangstür der Bäckereifiliale waren frische Aufbruchspuren.

Am späten Donnerstagabend kam es gegen 21 Uhr zu einem weiteren Einbruchsversuch. Wieder war es eine Bäckereifiliale derselben Kette. Diesmal traf es die Filiale am Exerzierplatz in der Friedrich-Ebert-Straße. Wieder hatte ein Zeuge zwei Männer beobachtet, wieder alarmierte er die Polizei, die wieder schnell vor Ort war. Auch diesmal versuchten die Verdächtigen zu flüchten, allerdings konnten die Beamten sie in der Nähe der Bäckerei festnehmen. Es handelte sich um einen 17- und einen 19-Jährigen.

Möglicherweise sind die beiden Festgenommen auch für beide Taten verantwortlich. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/9305-0.

Zu einem weiteren Bäckerei-"Zwischenfall" kam es dann gegen 23.40 Uhr in Brühl. Einem Zeugen fielen in der Rheinauer Straße in Höhe eines Lebensmittelmarkts zwei Männer auf, die mehrfach über die Fahrbahn liefen. Außerdem fiel ihm ein schwarzer Porsche mit HP-Kennzeichen auf, der auf dem Gelände des Marktes anhielt. Als der Zeuge nach wenigen Minuten wieder vorbeikam, bemerkte er, wie einer der beiden Verdächtigen mit einem größeren Hammer in der Hand über den Parkplatz lief. Unmittelbar danach hörte er einen lauten Schlag und wie Scherben klirrten. Dann sah er wie die beiden zuvor bemerkten Männer vom Parkplatz zum wartenden Porsche liefen, einstiegen und der Wagen dann mit Vollgas über die Rheinauer Straße in Richtung Rohrhofer Kreisverkehr davonraste.

Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen den Porsche auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Brühl. Die vier Insassen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wurden festgenommen. Die Täter hatte die gläserne Eingangstür der Bäckerei eingeschlagen und waren dann weggelaufen. In die Geschäftsräume waren sie nicht eingedrungen. Im Innenraum des schwarzen Sportwagens fand die Polizei Einbruchswerkzeug. Das Auto wurde sichergestellt, gegen die vier Männer wird weiter ermittelt