Bei den "Winterlichtern" werden die Bäume des Luisenparks wieder in rotes, blaues und violettes Licht getaucht. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Bäume und Sträucher leuchten in bunten Farben, auf Wegen und Brücken erstrahlen Bilder, mit Scheinwerfern werden Ornamente und Figuren auf Wege und Wasserflächen projiziert, Lichtinstallationen schmücken die Wiesen: Die "Winterlichter" im Mannheimer Luisenpark haben sich zu einer der beliebtesten und meistbesuchten Veranstaltung im größten Park der Stadt entwickelt. Am Samstag, 19. Januar, gehen die Winterlichter in die fünfte Runde.

Ab 18 Uhr können die Besucher dann allabendlich bis zum 25. Februar bei einem Spaziergang durch den Park die Lichtkunst bewundern. Verantwortlich ist wieder der Illuminator Wolfgang Flammersfeld, der bereits im vergangenen Jahr den Luisenpark in eine große Ausstellungsfläche verwandelt hat. Vor allem die Gegend um Brunnenlandschaft und Klangoase sowie die Uferregionen des nördlichen Kutzerweihers setzt er kreativ in Szene. Auch für Bewegtbilder und musikalische Untermalung hat der Lichtkünstler gesorgt.

Wolfgang Flammersfeld stellt sich bei seiner Arbeit immer wieder auf die jeweilige Szenerie ein und erschafft so in nächtelanger Erprobung stets neue und einzigartige Objekte. Auch im Essener Grugapark und im Palmengarten Frankfurt hat er beispielsweise bereits das Licht angeknipst.

Die Lichtroute führt links des Haupteingangs um den Heinrich-Vetter-Weg und um den nördlichen Teil des Kutzerweihers. Von der großen Wiese gegenüber dem Pflanzenschauhaus aus führt der Weg über die Doppelbrücke in diesem Jahr Richtung Teehaus. Der Weg führt am Gebirgsbach entlang und schließlich wieder zurück zur Pflanzenschauhaus. Eine kleine Verpflegungsstation befindet sich wieder an der Brunnenlandschaft. Dort können sich die Besucher unter anderem mit Glühwein und heißer Suppe aufwärmen.

Info: Die "Winterlichter" sind von Sonntag bis Donnerstag von 18 bis 21 (Kassenschluss 20 Uhr) Uhr sowie Freitag und Samstag von 18 bis 22 Uhr (Kassenschluss 21 Uhr) zu sehen. Erwachsene zahlen acht Euro, Begünstigte und Jahreskarteninhaber sechs Euro sowie Kinder vier Euro. Kinder mit Jahreskarte und unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.luisenpark.de.