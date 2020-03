Von Gerhard Bühler

Mannheim. Mehr Bewegungsfreiheit für die Reinigungsmaschinen der Stadt oder mehr Fahrrad-Abstellbügel? Trotz Diskussionen unter den Mannheimer Gemeinderäten wurden die Baumaßnahmen zur Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen am Ende einstimmig beschlossen. Eingeführt wird mit der 8,25 Millionen Euro teuren Maßnahme künftig eine Beschränkung der Planken-Zufahrt für Kfz durch im Boden versenkbare Poller.

Damit nimmt die Stadtverwaltung die zahlreich geäußerten Sorgen und Beschwerden von Bürgern auf, dass ein gefahrloses Flanieren in der Einkaufsmeile durch die vielen abgestellten und fahrenden Fahrzeuge kaum noch möglich sei. Verschärft hatte sich das Problem zuletzt durch die immer weiter steigende Zahl der Fahrzeuge von Paketdiensten und Kurieren, die auch außerhalb der offiziellen Anlieferungszeit von Mitternacht bis 11 Uhr morgens in die Planken hineingefahren sind.

Abhilfe soll nun ein neues Verkehrskonzept bringen. Die Zufahrten über die sechs Seitenstraßen zwischen O1/O2, O6/O7, O7 (Kaiserring), P1/P2, P6/P7 und P7 (Kaiserring) werden mit fest installierten Pfosten ganz gesperrt. Die Zufahrten über die acht Seitenstraßen zwischen O2/O3, O3/O4, O4/O5, O5/O6, P2/P3, P3/P4, P4/P5 und P5/P6 sollen außerhalb der erlaubten Zeiten durch versenkbare Poller verhindert werden. Sondererlaubnisse zum Einfahren wird es weiterhin nur für kleinere Gruppen wie etwa Anwohner, Apothekenkuriere oder Notdienste geben. Ein elektronisches Kontrollsystem soll über die Zufahrt wachen.

Für Paketzusteller ist vorgesehen, Haltezonen in der Fressgasse und der Kunststraße einzurichten. Die Transporte zu den Geschäften in den Planken sollen auf den letzten Metern etwa mit Sackkarren erfolgen. Ein zweimonatiger Test mit provisorischen Sperren war im Frühjahr 2019 erfolgreich verlaufen. Bis zur baulichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen sind diese Planken-Seitenstraßen seit November 2019 wieder tagsüber durch manuell eingesetzte Pfosten gesperrt worden.

Bei den Baumaßnahmen in den Seitenstraßen ist die Verlegung des gleichen Pflasterbelags wie in den Planken vorgesehen, dazu sollen 89 Fahrrad-Abstellbügel sowie ein Blindenleitsystem im Boden installiert werden. "Wir wollten deutlich mehr Fahrradbügel, 89 finden wir etwas wenig”, kritisierte Grünen-Gemeinderätin Gabriele Baier in der Sitzung. "Mit dem Plankenkopf zusammen haben wir 124 Fahrradbügel für je zwei Räder, macht 248”, entgegnete Christa Backhaus-Schlegel, Leiterin des Bereichs Tiefbau. Dies sei ausreichend.

Die Schutzringe um die Bäume sollen nicht als Radbügel benutzt werden, meinte sie. In den Planken sieht das bisher oft anders aus. Die Baumringe werden von Einigen zum Anschließen von Rädern zweckentfremdet, wie sich täglich beobachten lässt. Grundsätzlich gebe es einen Konflikt zwischen der "Stadtmöblierung”, zu denen auch die Radbügel zählten und der nötigen Bewegungsfreiheit für die Arbeit der Reinigungsmaschinen, die in die verbleibenden Zwischenräume nicht mehr hineinkämen, wies FDP-Stadtrat Volker Beisel auf ein Problem hin. "Wir sollten den Fehler bei der Pflasterverfugung in den Planken nicht wiederholen, wo beim Reinigen zuviel Sand aus den Fugen gespült wird”, schnitt er ein weiteres Thema an. Kritisiert wird, dass sich dort anschließend Schmutz und Kippen sammeln können.

"Wir sind am Thema Fuge dran”, versprach Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) hier Besserung. Am Ende gab es für die Baumaßnahmen in den Planken-Seitenstraßen eine einstimmige Mehrheit. Nach dem Baustart im kommenden Jahr sollen die Maßnahmen 2023 fertig sein. Kalkuliert wird mit Kosten von 8,25 Millionen Euro. Erwartet werden 1,32 Millionen Euro an Zuschüssen von Bund und Land.