In Mannheim gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Die Stadt will das mit dem Bodenfonds ändern und schlüpft dafür in die Rolle des Investors. Foto: Kay Sommer

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Für die einen ist der von der grün-rot-roten Mehrheit im Gemeinderat beschlossene Bodenfonds ein gutes Instrument dafür, dass in Mannheim mehr sozialer Wohnraum entsteht. Andere kritisieren die Rolle der Stadt als Investor, die ihnen viel zu weit geht. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen und erklärt die Hintergründe.

Was ist der Bodenfonds? Die Stadt füllt seit 2019 einen Topf mit jährlich fünf Millionen Euro und steigt damit aktiv in den Grundstücksmarkt ein. Sie kauft mit dem Geld Flächen für Wohnungsbau oder Gewerbe auf. Die Idee dahinter: Die Stadt kann bei einem Weiterverkauf Spekulantentum verhindern und stattdessen dem neuen Eigentümer etwa auferlegen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Hat die Stadt schon von dem Fonds Gebrauch gemacht? Ja. Eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe hat bislang vier Projekte in Angriff genommen. In einem aufgekauften Grundstück in Wallstadt sieht die Stadt Potenzial für ein geplantes Sport- und Kulturzentrum. Beim zweiten Projekt hat die Verwaltung Mittel aus dem Fonds eingesetzt, um die Gebäude auf einem bereits der Kommune gehörenden Grundstück der "Musikinsel" auf dem Luzenberg abzureißen. Dort sind neue Bauvorhaben geplant. In der Schwetzingerstadt verkaufte die Stadt eine Fläche – damit die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GBG im Gegenzug fünf Grundstücke in der Neckarstadt und im Jungbusch erwerben konnte, wo sie preisgünstiges Wohnen ermöglichen will. Beim vierten Projekt in Neuhermsheim hakt es noch juristisch.

Worum geht es in dem Streit? Die Stadt hatte bei einem privaten Grundstück ihr Vorkaufsrecht genutzt. Der Erstkäufer reichte daraufhin Klage beim Verwaltungsgericht Karlsruhe ein.

Ist die erste Zwischenbilanz so "spärlich", wie der Eigentümerverband Haus und Grund ätzt? Baubürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) sieht in dem Bodenfonds ein "langfristiges Instrument ohne festen Endpunkt". Er kündigte an, dass die Stadt vermehrt auf das Vorkaufsrecht setzen werde. Und die vier bisherigen Projekte sollen erst der Anfang sein.

Was hat die Stadt noch vor? Die Arbeitsgruppe empfiehlt den Kauf von insgesamt 110 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von rund 17 Hektar – das ist knapp die Hälfte des Luisenparks –, die bislang 210 Eigentümer gehören. Dafür müsste die Stadt mindestens 12,5 Millionen Euro aus dem Bodenfonds entnehmen. Weitere zehn Objekte bewerten die Ratgeber als "grundsätzlich sehr interessant", eine Kaufentscheidung steht noch aus. Die Kosten dafür werden auf neun Millionen Euro geschätzt.

Gibt es weitere Pläne? Laut Eisenhauer prüft die Verwaltung, ein Förderprogramm aufzulegen, das Anreize für Eigentümer schafft, zusätzlichen Wohnraum zu errichten, zum Beispiel durch Aufstockungen von Gebäuden oder den Ausbau von Dachgeschossen. Im Rathaus denkt man zudem über eine kommunale Mindesteigentumsquote von 50 Prozent bei der Entwicklung neuer Quartiere nach. "Die ersten Projekte zeigen, dass wir als Stadt einen langen Atem brauchen", sagte Eisenhauer. "Wir haben aber schon erreicht, dass wir in der lokalen Immobilienbranche als ernst zu nehmender Investor angesehen werden."

Die Stadt als Investor – das dürfte nicht jedem gefallen? Ja. Neben Haus und Grund kritisiert auch das "bürgerliche" Lager im Gemeinderat den Bodenfonds, durch den die Stadt massiv in den freien Markt eingreife. Eigentümer würden dazu gedrängt, Grundstücke an die Stadt zu verkaufen. "Zu Preisen, die der Kommune genehm sind und eher nicht zu Marktpreisen", schreibt Haus und Grund wütend. Der Verband fürchtet eine Verdrängung privater Eigentümer unter dem Deckmantel, mehr für sozialen Wohnraum tun zu wollen. Die Gemeinderatsfraktionen von SPD, Grünen und LiPar-Tie loben hingegen den Bodenfonds auch als wirksames Instrument gegen Spekulationsgeschäfte. Lediglich bei dem angedachten Förderprogramm als Impuls für zusätzliche Wohnungen in der Stadt sind sich die Parteien einig und begrüßen die Pläne.